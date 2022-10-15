КАРТА | Управа Ласнамяэ поможет квартирным товариществам вывезти листья

„Управа Ласнамяэ и раньше помогала квартирным товариществам утилизировать опавшие листья, но из-за сложности и хаотичности системы многие мешки оставались зимой неубранными. Теперь мы составили четкий свод правил и более точный график вывоза мешков с листьями, и надеемся, что более системный подход также улучшит качество“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Наполненные пакеты следует складывать на территории КТ или в других безопасных местах, не засоряя края проезжей части и тротуаров, в т.ч. большие обслуживаемые зеленые зоны. К указанной в графике дате пакеты должны быть размещены в легкодоступном и заметном месте.

Мешки вывозятся по графику, где для каждого микрорайона указано время, к которому мешки с собранными листьями должны быть готовы:

1 - 7 ноября: Сикупилли, Ууслинна, Маяка, Курепыллу, Юлемисте, Паэ,

8 - 14 ноября: Лоопеалзе, Катлери, Лаагна, Сыямяэ,

15 - 22 ноября: Куристику, Прийсле, Мустакиви, Сели.

Если мешки для сбора листьев не будут готовы вовремя, землевладельцу придется утилизировать их за свой счет.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться к главному специалисту отдела благоустройства и озеленения управы района Ласнамяэ Элийзе Мыйстлик по телефону 645 7703 или по электронной почте: eliisa.moistlik@tallinnlv.ee .

Схема вывоза листьев: