Запад построит Украине новую систему ПВО. Как она будет работать?

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин провели пресс-конференцию в Брюсселе, где в среду встречались союзники Украины в формате „Рамштайн“, и объявили после ее окончания, что в Украине будет создаваться новая система противовоздушной обороны.

Марк Милли сказал, что ПВО, которая будет построена в Украине усилиями западных стран, будет эшелонированной и поможет оборонять с воздуха важные объекты, какие именно, он не уточнил.

„Что, по нашему мнению, может быть ей [Украине] предоставлено, это интегрированная система противовоздушной обороны. [...] Это системы малой дальности и малой высотности, затем средневысотные средней дальности, и, наконец, дальние и высотные системы. Сочетание всех этих систем воспрепятствует доступ в украинское воздушное пространство российским самолетам, вертолетам и ракетам“, - сказал он.

То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что иностранные ЗРК плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективней.

Как сказал генерал, какие бы системы ни были в результате поставлены Украине, они будут объединены в одну общую структуру, в которой будет обеспечен обмен информацией.

„Задача будет состоять в том, чтобы собрать их вместе, развернуть, обучить [персонал], потому что все эти системы - разные, нужно убедиться, что они могут быть соединены с командными системами и системами связи, убедиться, что радары могут обмениваться данными друг с другом, чтобы они могли обнаруживать цели на встречных курсах. Так что это довольно сложно с технической точки зрения. Это достижимо, и это то, к чему мы стремимся“, - сказал он.

Первый и самый лучший

„Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь“, - сообщил утром 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников.