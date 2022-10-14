МНЕНИЕ | Россия оказалась без средств к мобилизации
Российские регионы один за другим принимают решения о финансировании мобилизованных из местных бюджетов. На эти деньги планируется закупать обмундирование, медикаменты, средства связи и обнаружения противника, беспилотники, специальные системы наведения и даже автомобили обеспечения. Уже после старта мобилизационной кампании выяснилось, что огромный оборонный бюджет России не может обеспечить людей всем необходимым, и когда власти объявляли мобилизацию, то совершенно не подумали о том, во что будут одеты и чем будут воевать новоявленные защитники родины, пишет в своей колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.
Типичная картина на сборных пунктах, в первые дни после призыва мобилизованных: одетые кто во что горазд, заросшие щетиной мужики, которые записывают видео с жалобами на то, что им нечего есть, военной формы нет и даже в туалет приходится ходить в чисто поле. Были случаи, когда и ночевать приходилось у костра.