МНЕНИЕ | Россия оказалась без средств к мобилизации

Типичная картина на сборных пунктах, в первые дни после призыва мобилизованных: одетые кто во что горазд, заросшие щетиной мужики, которые записывают видео с жалобами на то, что им нечего есть, военной формы нет и даже в туалет приходится ходить в чисто поле. Были случаи, когда и ночевать приходилось у костра.

В начале октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в гостях у мобилизованных в лагерях под Лугой, где заросшие грязью мужики рассказали ему, что в их временном жилище есть бойлер на 120 литров воды на 120 человек, то есть на каждого получается один литр в сутки. Военной формы нет, с едой проблемы, оружия нет, а есть только занятия по начальной медицинской подготовке. Эти мобилизованные напоминали не солдат второй армии мира, а скорее банду лесных разбойников. Еще немного, и в такой обстановке начнётся эпидемия педикулёза и осенних ОРВИ, а сами солдаты поедут не на войну, а в ближайший госпиталь.