Осужденный за изнасилование высокопоставленный эстонский еврочиновник не отправится за решетку

История началась в 2015 году в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, когда директор Еврокомиссии по авиации и международным транспортным отношениям Маргус Рахуоя (в то время ему был 51 год) после корпоратива изнасиловал французскую коллегу. Она была младше его на 20 лет, работала юридическим ассистентом и находилась в служебном подчинении у Рахуоя.

Рахуоя утверждал, что секс произошел по обоюдному согласию. В 2019 году его приговорили к четырем годам заключения. Суд первой ступени посчитал, что отягчающим обстоятельством является то, что жертва была подчиненной Рахуоя. Суд исходил из результатов медицинского осмотра женщины, а также показаний коллеги, который заявил, что неоднократно слышал, как она отмахивается от приставаний начальства.

Рахуоя обжаловал приговор, но суд второй инстанции увеличил срок наказания до шести лет. Помимо лишения свободы Рахуоя приговорили к выплате жертве 30 000 евро в качестве компенсации ущерба.

Рахуоя подал кассацию на это решение и оставался на свободе, пока кассационный суд не вынес окончательный вердикт.

В среду газета Libération сообщила, что согласно новому судебному решению, Рахуоя не должен ни одного дня находится в тюрьме. Суд присудил эстонцу вместо реального лишения свободы четыре года условно.

Как пишет Libération, после того, как Рахуоя были предъявлены обвинения, Еврокомиссия отстранила его от исполнения трудовых обязанностей, но платила на протяжении семи лет зарплату в размере почти 15 000 евро.

Пока не ясно, будет ли Еврокомиссия платить Рахуоя и пенсию, или он всё-таки останется без нее.