Новости Эстонии
28.10.2022, 13:16

Memento mori. Откуда пошло мнение, что завещания составляются на смертном одре?

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Если бы все люди заранее сообщали о своих посмертных планах, это сделало бы жизнь для многих других проще, справедливее и ярче.

Люди обычно имеют тенденцию жить настоящим и мало беспокоиться о будущем. Спросите даже у своего круга знакомых: у кого есть план действий на случай, если с ними что-то случится? В случае продолжительной болезни можно оформить необходимые документы, но никто из нас полностью не застрахован от смерти или потери трудоспособности в результате несчастного случая. Даже неожиданный приступ болезни может оставить на человеке судьбоносный след, такой, что он больше не сможет заниматься повседневными делами.

Когда Май (65 лет, имя изменено) вышла замуж во второй раз двадцать лет назад, она и представить себе не могла, к чему это приведет. Супруги поселились в однокомнатной квартире Май, но у ее мужа была еще и двухкомнатная, где жила его мать. После смерти свекрови супруги решили переехать туда. Квартиру Май продали, а на эти деньги в новом доме сделали капитальный ремонт и купили мебель.

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