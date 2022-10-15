Простое руководство: как распознать мошеннические электронные письма и ложные опросы клиентов

Адреса страниц опросов удовлетворенности не связаны с официальными веб-адресами поставщика услуг или же они очень длинные и включают признаки посторонних веб-страниц (например, вместо https://www.telia.ee/ используется адрес http://www.showopinion.com/ee/telia3/track=active.tadsbelver.com&key=eyJO);

Как правило, фишинговые письма приходят с адресов электронной почты, не совпадающих с официальным адресом электронной почты поставщика услуг или государственного учреждения, от имени которого якобы отправлено письмо (например, вместо info@telia.ee письмо было получено от info@telia.yahoo.com);

„Если человек получает электронное письмо или попадает на страницу опроса удовлетворенности, где его просят быстро ответить, в том числе ввести данные своей кредитной карты, чтобы получить какую-то выгоду, это самый большой признак опасности. В таком случае можно быть уверенным, что письмо отправлено мошенниками“, – сказал Мейстер.

Руководитель отдела управления рисками Telia Андреас Мейстер подчеркивает, что ни один поставщик услуг, который заботится о своих клиентах, никогда не попросит клиента отправить или ввести пароль своего банковского счета либо данные кредитной карты по телефону, SMS, электронной почте или через клиентский опрос.

Как принято в различных мошеннических схемах, цель рассылки фишинговых писем и ложных опросов проста: получить доступ к личной информации человека или данным о его кредитной карте, что позволит злоумышленнику преступно заработать.

Довольно часто используется символика банков, операторов мобильной связи, торговых сетей или поставщиков почтовых услуг с большой клиентской базой. Таким образом мошенники повышают вероятность того, что доверчивый получатель мошеннического письма или посетитель страницы ложного опроса попадется на удочку и поверит полученной информации.

Мошенники все больше и больше трудятся ради того, чтобы сделать фишинговые письма или опросы максимально похожими на настоящие. Мошеннические письма и веб-сайты оформлены так, будто они созданы известным поставщиком услуг или государственным учреждением.

Грамматические ошибки

Фишинговые письма и ложные рекламные сайты часто грешат плохой грамматикой – орфографическими и стилистическими ошибками, нелогичными предложениями и пр.;

Получателя письма просят отправить, ввести или поделиться своими банковскими паролями, данными банковской карты, PIN-кодами или другими личными данными для их проверки

Ни один поставщик услуг или государственное учреждение, будь то банк, мобильный оператор, курьерская служба или полиция, никогда не попросит клиента предоставить данные кредитной карты, банковские пароли, PIN-коды и пр. Кроме этого, ни один поставщик услуг не порекомендует загрузить новое программное обеспечение на Ваш компьютер и не попросит доступ к Вашему компьютеру (например, с помощью программы для удаленного управления);

Вас просят как можно быстрее ответить на на письмо или опрос

Мошенники обычно ставят тесные временные рамки, чтобы отвлечь потенциальную жертву. Для этого указывается требование ответить в определенный срок, а если его превысить, Вы можете что-то упустить или остаться без предлагаемой выгоды, которая будет просрочена.

В случае подозрения на мошенническое письмо или мошеннический сайт управляющий по рискам Telia Андреас Мейстер рекомендует не открывать прикрепленные к письму файлы, не нажимать на ссылки в письме и на странице опроса и не вводить запрашиваемые данные.

„Получатель письма или опроса всегда имеет возможность проверить его подлинность. Для этого можно обратиться к поставщику услуг, от имени которого якобы отправлено письмо или опрос. При этом для связи рекомендуется использовать контактную информацию, указанную на официальном сайте поставщика услуг или государственного учреждения, а не ту, которая указана в подозрительном письме“, — добавил Мейстер.