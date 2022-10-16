Руководитель Swedbank Олави Лепп: эстонские домохозяйства находятся под большим давлением

Руководитель эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп сообщил изданию Ärileht, что они замечают в поведении клиентов изменени. „Не то, чтобы клиенты делали чего-то плохо или неправильно, просто окружающая среда такая, что явно требует своего. Присутствует очень большое давление на ликвидность эстонских предприятий“, - пояснил Лепп.

В то время, как очень много денег из предприятий вытекает, фирмам нужно подумать, как обеспечить доходную часть. По словам Леппа, ясно, что денежные потоки предприятий под диким давлением. „Кому удается переложить расходы на клиентов, у тех есть возможность остаться в нуле. Кому это не под силу, тех ждут, конечно, серьезные проблемы“, - пояснил он. „До сих пор большинство предприятий прекрасно справлялись, но мы ясно видим, что в один прекрасный момент наступит предел. Этот предел определяет клиент, который в какой-то момент может сказать: мы больше не покупаем“.

Лепп подчеркнул, что большую роль играет и то, насколько вообще конкурентоспособны эстонские предприятия на экспортных рынках. „Глядя на Скандинавию и Центральную Европу и видя рост расходов, возникает вопрос: является ли Эстония привлекательной, где вообще можно заказывать товар и услуги. „Это (конкурентоспособность) может повлечь за собой то, что часть эстонских производителей будут вынуждены остановить производство“, - указывает Лепп на серьезность ситуации.

Давление на домашние хозяйства

Что касается частных лиц, то хотя в начале сентября в спросе на жилищные кредиты был легкий спад, сейчас положение всё-таки спокойное. „Думаю, это видно и в целом по рынку недвижимости - число сделок по сравнению с началом года в приличном минусе“.