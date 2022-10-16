Руководитель Swedbank Олави Лепп: эстонские домохозяйства находятся под большим давлением(2)
По словам руководителя Swedbank Eesti Олави Леппа, многие эстонские предприятия могут вскоре оказаться на грани выживания. Под большим давлением оказались и домохозяйства.
Руководитель эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп сообщил изданию Ärileht, что они замечают в поведении клиентов изменени. „Не то, чтобы клиенты делали чего-то плохо или неправильно, просто окружающая среда такая, что явно требует своего. Присутствует очень большое давление на ликвидность эстонских предприятий“, - пояснил Лепп.
В то время, как очень много денег из предприятий вытекает, фирмам нужно подумать, как обеспечить доходную часть. По словам Леппа, ясно, что денежные потоки предприятий под диким давлением. „Кому удается переложить расходы на клиентов, у тех есть возможность остаться в нуле. Кому это не под силу, тех ждут, конечно, серьезные проблемы“, - пояснил он. „До сих пор большинство предприятий прекрасно справлялись, но мы ясно видим, что в один прекрасный момент наступит предел. Этот предел определяет клиент, который в какой-то момент может сказать: мы больше не покупаем“.
Лепп подчеркнул, что большую роль играет и то, насколько вообще конкурентоспособны эстонские предприятия на экспортных рынках. „Глядя на Скандинавию и Центральную Европу и видя рост расходов, возникает вопрос: является ли Эстония привлекательной, где вообще можно заказывать товар и услуги. „Это (конкурентоспособность) может повлечь за собой то, что часть эстонских производителей будут вынуждены остановить производство“, - указывает Лепп на серьезность ситуации.
Давление на домашние хозяйства
Что касается частных лиц, то хотя в начале сентября в спросе на жилищные кредиты был легкий спад, сейчас положение всё-таки спокойное. „Думаю, это видно и в целом по рынку недвижимости - число сделок по сравнению с началом года в приличном минусе“.
Что будет происходить на рынке недвижимости дальше? Как видит Лепп, вероятно, что экономные времена означают, что кто-то должен скорректировать свои цены. Второй вариант, по его словам, такой: всё останется в состоянии ожидания и надежды, что спрос станет расти. „По меньшей мере сегодняшние знаки говорят, что чувство уверенности у частных лиц немного снизилось и они не спешат брыть на себя долговременные обязательства“.
По словам Леппа, не возрос интерес частных лиц уменьшить процентный уровень по своему своего кредиту. Запросы идут постоянно, но это происходит скорее в рамках обычной практики.
На конец года руководитель Swedbank Eesti прогнозирует, что инфляция сильно ударит по эстонским домашним хозяйствам. „Я еще не знаю, какие будут зимние счета“, - признал Лепп и добавил, что Европейский центробанк предпринимает сейчас серьезные шаги для охлаждения экономики, поднимая процентные ставки и ставя тем самым в свою очередь под давление домохозяйства. „Это, конечно, должно обуздать инфляцию, но в то же время многие страны, в том числе и Эстония, берут кредиты, что опять-таки вливает новые деньги. Поэтому ключевым вопросом будет: какая динамика возьмет верх, и сможем ли мы в этой ситуации взять инфляцию под контроль“, - констатировал Лепп.