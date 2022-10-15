ПРИЛИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ | На рынке картофель можно купить намного дешевле, чем в магазинах

В ассортименте Joosepi talu на Таллиннском центральном рынке - такие сорта, как 'Baltic Rose', 'Gala' и 'Laura', по цене 10 или 18 евро за 25 кг в зависимости от величины клубней. Таким образом, килограмм стоит 25 или 72 цента, что в конечном итоге как минимум вполовину дешевле, чем если покупать те же сорта в магазине партиями по несколько килограмм.