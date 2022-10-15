Экономика
15.10.2022, 11:10

ПРИЛИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ | На рынке картофель можно купить намного дешевле, чем в магазинах

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Фермер из Симуна Густав Пылдмаа продает картофель мешками
Фермер из Симуна Густав Пылдмаа продает картофель мешками
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Поход по рынкам показывает, что привычка запасаться картошкой никуда не делась и при покупке мешка в 10 или 25 кг можно сэкономить, пишет Maaleht.

В ассортименте Joosepi talu на Таллиннском центральном рынке - такие сорта, как 'Baltic Rose', 'Gala' и 'Laura', по цене 10 или 18 евро за 25 кг в зависимости от величины клубней. Таким образом, килограмм стоит 25 или 72 цента, что в конечном итоге как минимум вполовину дешевле, чем если покупать те же сорта в магазине партиями по несколько килограмм.

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