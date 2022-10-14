Лидер соцдемов: руководители коалиции согласны расширить универсальную услугу на местные самоуправления

„Мы это с руководителями партий обсудили, и в принципе у нас всех есть готовность это сделать, тем самым мы поможем самоуправлениям с электричеством по универсальной услуге“, - сказал Ляэнеметс. По его словам, расширение универсальной услуги не приведет к ее подорожанию, так как потребляемые местными самоуправлениями объемы останутся в границах, которые Eesti Energia в состоянии выработать более дешевыми мощностями.