Экономика
14.10.2022, 10:45

Лидер соцдемов: руководители коалиции согласны расширить универсальную услугу на местные самоуправления

 
Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: KEVIN MELK | Delfi Meedia

Председатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Delfi, что среди председателей коалиционных партий есть принципиальное согласие на то, чтобы расширить универсальную услугу энергоснабжения и на местные самоуправления.

„Мы это с руководителями партий обсудили, и в принципе у нас всех есть готовность это сделать, тем самым мы поможем самоуправлениям с электричеством по универсальной услуге“, - сказал Ляэнеметс. По его словам, расширение универсальной услуги не приведет к ее подорожанию, так как потребляемые местными самоуправлениями объемы останутся в границах, которые Eesti Energia в состоянии выработать более дешевыми мощностями.

Руководитель партии Isamaa (“Отечество“) Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что коалиционные лидеры обсуждали данную тему. „Если детали не будут препятствовать, то я, конечно, думаю, что это (универсальную услугу - ред.) можно расширить на местные самоуправления“, - сказал Сеэдер, но в то же время добавил, что конкретной договоренности между руководителями еще не было.

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