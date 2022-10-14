14.10.2022, 10:45
Лидер соцдемов: руководители коалиции согласны расширить универсальную услугу на местные самоуправления
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Delfi, что среди председателей коалиционных партий есть принципиальное согласие на то, чтобы расширить универсальную услугу энергоснабжения и на местные самоуправления.
„Мы это с руководителями партий обсудили, и в принципе у нас всех есть готовность это сделать, тем самым мы поможем самоуправлениям с электричеством по универсальной услуге“, - сказал Ляэнеметс. По его словам, расширение универсальной услуги не приведет к ее подорожанию, так как потребляемые местными самоуправлениями объемы останутся в границах, которые Eesti Energia в состоянии выработать более дешевыми мощностями.