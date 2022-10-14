Эстония отказывает во въезде украинцам. Почему?

Для многих украинцев попытка выехать в ЕС с территории России - это не просто изнурительное путешествие, подготовка к которому может занять несколько недель, но и настоящее испытание на прочность.

Анника (имя изменено редакцией по просьбе собеседницы), которой пришлось провести шесть дней в суровых погодных условиях у пропускного пункта Куничина гора на границе России с Эстонией, считает, что российские власти утратили человечность. „Я плакала, я рыдала, когда видела маленьких детей и как все это было жестоко. Видела, как в таких условиях все внезапно превратились в грубиянов“, - вспоминает 40-летняя женщина в беседе с DW.

Бегство от „русского мира“

В 2014 году, когда первые взрывы в Донецке и Луганске возвестили о приходе в Украину того, что президент РФ Владимир Путин называет „русским миром“, Анника уехала из своей деревни под Мариуполем в Киев, где могла чувствовать себя в безопасности.

Узнав о российском вторжении, начавшемся 24 февраля, она предприняла попытку воссоединиться с пожилыми родителями, которые остались на оккупированных территориях под Донецком. На протяжении нескольких месяцев Анника не могла установить с ними связь. Однако в сентябре благодаря помощи волонтеров ей удалось встретиться с родителями в Москве. Выезд из Украины в этом направлении был более безопасным для тех, кто, спасаясь от войны, хотел покинуть оккупированные Россией территории.

Проведя 10 дней в России, Анника отправилась в Эстонию без родителей. Те приняли решение вернуться в расположенный под Мариуполем город Волноваха, где они провели 70 лет жизни и где у них остались друзья и собственность.

Как рассказала DW Анника, на пропускном пункте Шумилкино она увидела не менее 2000 человек, ожидающих пересечения границы, а также длинную очередь из автомобилей. 29 сентября женщина решила попытаться въехать в Эстонию через КПП Куничина гора. Как говорит Анника, там она простояла в очереди целых шесть дней.

Трудности украинцев, выезжающих из России