Мобилизованные и спецназ: что известно о потерях России в Украине к октябрю

На этой неделе российские власти впервые подтвердили гибель мобилизованных на территории Украины. Первые - тогда еще неофициальные - сообщения о боевых потерях среди призванных в рамках частичной мобилизации появились в начале недели. А в четверг правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых мобилизованных, отправленных на войну в Украине. Всего на 14 октября на основании открытых источников известно о гибели 11 мобилизованных на территории Украины.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 53 000 человек.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут быть около 15 000 человек.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Представление о том, какое количество погибших не упоминается в официальных сообщениях, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщали местные власти.

Но, базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 14 октября нам удалось подтвердить информацию о 7502 погибших солдатах и офицерах.

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах, мемориалы в парках и воинских частях.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на второе место вышел Краснодарский край (303 человека), за ним следует Бурятия (297 человек). Для сравнения: известно лишь о 29 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

По меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.

Другая причина, почему бывшие запасники попадают на передовую без переподготовки - слабая учебная база, не рассчитанная на одновременное обучение такой массы мобилизованных. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на плохие условия содержания; отсутствие офицеров, инструкторов, внятного распорядка дня; бессмысленные построения и занятие шагистикой вместо нормальной боевой подготовки.

В условиях, когда укомплектованность многих подразделений далека от штатной, а украинская армия владеет инициативой, у российского командования часто нет времени на подготовку резервистов - и оно, видимо, решает бросить солдат на опасные направления буквально с колёс.

Большинство погибших мобилизованных - это жители Урала и Сибири, но не только. Известно о гибели в Украине жителя Петербурга, адвоката Андрея Никифорова, а также начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. Оба ранее не имели боевого опыта.

Большинство из них были прибыли в военкоматы 25-28 сентября и погибли в зоне боев менее чем через две недели. Получается, что перед отправкой на фронт, мобилизованные имели максимум семь-десять дней на подготовку, что, по словам специалистов, недостаточно даже для того, чтобы освежить навыки людей, имеющих опыт участия в боевых действиях.

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Подпись к фото,За прошедший месяц на военной аллее кладбища в Медведевке (Калининградская область) появился целый ряд новых могил

За прошедший месяц Би-би-си удалось узнать о новых захоронениях военных, появившихся на кладбищах Калининградской и Омской областей, в Подмосковье, а также в Красноярском и Приморском краях. Всего с начала войны нам удалось изучить захоронения на более чем 60 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока.

Практически на каждом из них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

За прошедший месяц на военной аллее кладбища в Медведевке (Калининградская область) появился целый ряд новых могил. Из 29 захоронений солдат и офицеров, погибших после 24 февраля 2022 года, имена 11 человек - то есть 38% - не назывались публично. На кладбище в Уссурийске тоже появились дополнительные ряды с могилами военных. Об 11 из 16 захороненных солдат и офицеров - а это 68% - не упоминали ни в официальных сводках, ни в публикациях в соцсетях.

Отборные части

Только по подтвержденным данным, более 2200 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

В одной только операции по неудачной обороне Лимана, как стало известно Би-би-си, погибло целое отделение спецназа ГРУ из Тольятти.

Этот и другие элитные отряды российской армии и Росгвардии несут чувствительные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач. Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а отряды Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Гибнущие командиры