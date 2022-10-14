Таави Аас: уступить терминал финнам было осознанным решением правительства

„Я уверен, что это решение было согласовано с премьер-министром. Министров от „Отечества“ не привлекли к участию в решении вопроса, поскольку понимали, что положительного ответа от них не последует“, - отметил Аас.

По словам Ааса, Кая Каллас и Рийна Сиккут ранее неоднократно подчеркивали, что прибытие СПГ-судна в Палдиски – крайне важно. „Однако в течение последних дней они резко изменили свою позицию и стали всячески оправдывать отказ от плавучего терминала в пользу Финляндии. Вызывает удивление и недавнее заявление Риины Сиккут о том, что 18 июля она уже знала, что судно направится в Финляндию. Тем не менее 28 июля правительство представило частным предприятиям-застройщикам финансовую гарантию на 38 млн евро“, - отметил Аас.

Аас почеркнул, что министр Сиккут не понимает возможных последствий своего бездействия. „Для энергетической безопасности страны чрезвычайно важно, чтобы плавучий СПГ-терминал находился именно в Палдиски. В течение последних лет мы неоднократно могли убедиться в том, что в кризисных ситуациях страны действуют в первую очередь в интересах своего населения. К сожалению, усугубляет положение и случившееся с подводным газопроводом“, - сказал Аас, добавив, что у „Отечества“ есть все причины для недовольства сложившейся ситуацией. „Сначала партнеры по коалиции поддержали выдвижение кандидатуры связанной со скандалом с Autorollo Кейт Пентус-Розиманнус в члены Европейской счетной палаты, теперь за их спиной договорились о том, что плавучий СПГ-терминал уступят Финляндии“, - напомнил Аас.

„Поскольку министр Сиккут сейчас занята самооправданием и не взяла взять на себя политическую ответственность, нам не остается ничего другого, кроме как выразить ей вотум недоверия. Заявление готово, сбор подписей начнется в понедельник“, - сказал Аас.