Правительство продлило срок полномочий командующего Силами обороны: „у него есть конкретный план“

„Генерал-лейтенант Херем развивал обороноспособность Эстонии своим умом и сердцем. У него есть конкретный план, и я желаю ему сил в достижении его целей“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

„В свете нынешней ситуации в сфере безопасности, важных инвестиций в оборону и претворения в жизнь решений саммита НАТО, очень хорошо, что как сам генерал Херем, так и Силы обороны заблаговременно получили уверенность в продлении срока полномочий главнокомандующего Силами обороны“, - добавил Певкур.

„Я прослужил в Силах обороны 30 лет и, безусловно, знаю эту сферу. Министр предложил продолжить работу еще на два года, и коллеги также поддержали меня. Так и родилось это решение“, - сказал генерал-лейтенант Херем.

Генерал-лейтенант Мартин Херем является командующим Силами обороны с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий командующего Силами обороны составляет пять лет, однако правительство имеет право по предложению министра обороны и с учетом позиции комиссии Рийгикогу по государственной обороне продлить его на два года. 10 октября комиссия Рийгикогу по государственной обороне единогласно принял решение поддержать продление срока полномочий командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема на два года и представить соответствующую точку зрения правительству.

Генерал Херем начал службу в Силах обороны Эстонии в 1992 году. До назначения на должность командующего Силами обороны он занимал должность начальника Генерального штаба Сил обороны. Ранее он занимал должности начальника Объединенных учебных заведений Сил обороны, и начальника Северо-Восточного оборонительного округа, а также начальника штаба учебного центра Тапа.

Помимо службы на различных руководящих должностях, он участвовал в зарубежных операциях в Ираке и входит в число тех, кто занимался возрождением Кайтселийта.