Двукратного призера Олимпийских игр по борьбе обвиняют в хладнокровном убийстве конкурента

На судебном заседании в Дели 39-летний Кумар и еще 17 человек были обвинены в причастности к убийству Дханкара, забитого до смерти в прошлом году. Дханкар был убит в драке между двумя группировками, где его, среди прочего, избили бейсбольными битами.

По словам очевидцев, избиение продолжалось более получаса, двое других пострадавших едва спаслись от нападения. Судя по утверждениям, именно Кумар инициировал ситуацию и дергал за ниточки, об этом сообщает indianexpress.com.

По данным полиции, призер Олимпийских игр организовал похищение и снабдил своих товарищей холодным оружием. Сам Кумар своей вины не признал.

Кумар выиграл бронзу на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, а четыре года спустя, в Лондоне он нес индийский флаг на церемонии открытия, а позже выиграл серебро.