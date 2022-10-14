В эту субботу в Таллинне пройдет международный турнир по боевым искусствам King of Kings
В субботу, 15 октября, в таллиннском ледовом дворце „Тондираба“ состоится международное соревнование по единоборствам King of Kings World Series 2022, главным спонсором которого является OlyBet. Взвешивание и представление конкурсантов состоится на день раньше, 14 октября, в в казино отеля Хилтон.
King of Kings (KOK) — лучший и самый известный турнир по боевым искусствам в Европе, который транслируется более чем в 200 странах мира. Зрители турнира смогут насладиться выступлениями лучших отечественных и зарубежных бойцов, а также уникальной шоу-программой с потрясающими девушками.
Глава KOK/IBF Донатас Симанайтис отметил, что эстонские мастера боевых искусств обладают очень хорошими техническими навыками и всегда отлично выступают, что привлекает все большее число поклонников боев.
В этот вечер, пройдёт 11 боёв, по-профессиональному кикбоксингу K-1, боксу, мма и муай-тай. Известным бойцам из Эстонии, будут противостоять зарубежные профессионалы, из всей Европы.
Главный спонсор мировой серии King of Kings, компания OlyBet, проведёт для зрителей в зале интересные розыгрыши. Среди присутствующих, будут счастливчики, которые получат специальные призы.
Боец тайского бокса Каролина Арм из Эстонии, которая тренируется в Таиланде, в первой половине соревнований встретится с кикбоксершей, чемпионкой Европы по К-1 Александрой Джикаевой. Сможет ли кикбоксер победить представителя тайского бокса по правилам тайского бокса, станет известно в субботу.
Представительница Эстонии Сигрид Капанен, Чемпионка Мира по муай-тай 2022 года, проведёт поединок по правилам бокса против представительницы Литвы, Эрнесты Карецкайте. Для девушек, это будет уже второй бой. В первом бою, два года назад, в Каунасе, Сигрид потерпела поражение по-профессиональному кикбоксингу. Сейчас, между девушками состоится реванш, но уже по правилам бокса.
Победитель многих международных турниров по мма, Чемпион Эстонии по мма, представитель клуба Tokon, Сергей Стринжа, выйдет на ринг против представителя Латвии, узбека Махмуда Сайфуллаева. Также, в первой части, будут и другие бескомпромиссные бои.
В весовой категории до 85 кг Алексей Ларин, тренирующийся под руководством Кевина Ренно, встретится с чемпионом Европы WAK-1F Ричардом Кулисом. Эстонский боец Хенри Рохтла, известный своим жестким и агрессивным стилем боя, в субботу встретится с Олегом Мосиным, спортсменом, проживающим в Польше. Год назад мужчина одержал убедительную победу над представителем Эстонии Карлом-Маргусом Хаугом.
Чемпионка Европы и Мира, обладательница двух поясов по версии King of Kings. Самый опытный и титулованный профессиональный кикбоксёр среди женщин Эстонии, Астрид-Йоханна Грентс, проведёт первую защиту пояса, Чемпиона Мира King of Kings. В пятираундовом поединке, она встретится со вторым номером рейтинга, Илоной Войда из Польши.
Вечер единоборств завершается выходом на ринг эстонского бойца Хендрика Темаса и украинца Владимира Хынжу, выступающего под польским флагом. Кульминацией вечера станет турнир GP из четырех человек в весовой категории до 77 кг, в котором выступят Роман Ярыш из Украины, Марко Сульц из Эстонии, Раймондас Влашявичюс из Литвы и Денис Маковский из Польши.
King of Kings (KOK) — международная серия боевых искусств с турниром King of Kings World Series 2022, который состоится 15 октября, начнется в 18:00 в Тондираба. Взвешивание участников и вступительная пресс-конференция состоятся 14 октября, начало в 13:00 в в казино отеля Хилтон.
Билеты на мероприятие можно купить тут.