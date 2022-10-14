В эту субботу в Таллинне пройдет международный турнир по боевым искусствам King of Kings

King of Kings (KOK) — лучший и самый известный турнир по боевым искусствам в Европе, который транслируется более чем в 200 странах мира. Зрители турнира смогут насладиться выступлениями лучших отечественных и зарубежных бойцов, а также уникальной шоу-программой с потрясающими девушками.

Глава KOK/IBF Донатас Симанайтис отметил, что эстонские мастера боевых искусств обладают очень хорошими техническими навыками и всегда отлично выступают, что привлекает все большее число поклонников боев.

В этот вечер, пройдёт 11 боёв, по-профессиональному кикбоксингу K-1, боксу, мма и муай-тай. Известным бойцам из Эстонии, будут противостоять зарубежные профессионалы, из всей Европы.

Главный спонсор мировой серии King of Kings, компания OlyBet, проведёт для зрителей в зале интересные розыгрыши. Среди присутствующих, будут счастливчики, которые получат специальные призы.

Боец ​​тайского бокса Каролина Арм из Эстонии, которая тренируется в Таиланде, в первой половине соревнований встретится с кикбоксершей, чемпионкой Европы по К-1 Александрой Джикаевой. Сможет ли кикбоксер победить представителя тайского бокса по правилам тайского бокса, станет известно в субботу.

Представительница Эстонии Сигрид Капанен, Чемпионка Мира по муай-тай 2022 года, проведёт поединок по правилам бокса против представительницы Литвы, Эрнесты Карецкайте. Для девушек, это будет уже второй бой. В первом бою, два года назад, в Каунасе, Сигрид потерпела поражение по-профессиональному кикбоксингу. Сейчас, между девушками состоится реванш, но уже по правилам бокса.

Победитель многих международных турниров по мма, Чемпион Эстонии по мма, представитель клуба Tokon, Сергей Стринжа, выйдет на ринг против представителя Латвии, узбека Махмуда Сайфуллаева. Также, в первой части, будут и другие бескомпромиссные бои.