Боррель: Запад уничтожит армию России, если она применит против Украины ядерное оружие

„Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами и США с НАТО - тоже не блефуют“, - сказал Боррель.

„Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ - не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена“, - добавил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже предупредил, что если Россия применит ядерное оружие, то „перейдет очень важную границу“, что приведет к „серьезным последствиям“.

Обстоятельства, при которых страны НАТО могли бы применить ядерное оружие, сейчас „очень отдалены“, добавил Столтенберг.

„Мы десятилетиями наблюдаем за российскими ядерными силами, и, конечно, продолжим очень пристально за ними следить и сохранить бдительность“, - сказал генсек НАТО позже на пресс-конференции, комментируя предстоящие ядерные учения российских военных.

Во время выступления о поддержке так называемых „референдумов“ в оккупированных регионах Украины президент Владимир Путин заявил, что Москва готова применять для защиты своей территории все имеющиеся средства, и добавил, что „это не блеф“.

Он прямо не говорил о возможности использования ядерного оружия, однако на Западе это однозначно восприняли как угрозу ядерного удара.