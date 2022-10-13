ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии выбрали „Лучшее предприятие 2022 года“

Лучшее предприятие года было выбрано из номинантов, представленных Фондом предпринимательства и инноваций (который объединил Фонд развития предпринимательства (EAS) и KredEx), а также Эстонским центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой Эстонии.