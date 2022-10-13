Экономика
13.10.2022, 21:13

ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии выбрали „Лучшее предприятие 2022 года“

 
Обладатель приза "Лучшее предприятие - 2022"
Обладатель приза "Лучшее предприятие - 2022"
ФОТО: ANDRES PUTTING | Delfi Meedia

В четверг вечером в зале Таллиннской школы музыки и балета были названы в различных номинациях лучшие предприятия Эстонии по итогам 2022 года.

Лучшее предприятие года было выбрано из номинантов, представленных Фондом предпринимательства и инноваций (который объединил Фонд развития предпринимательства (EAS) и KredEx), а также Эстонским центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой Эстонии.

Титула лучшей компании года был удостоен действующий на острове Сааремаа судостроительный завод Baltic Workboats AS.

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