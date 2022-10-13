13.10.2022, 21:13
ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии выбрали „Лучшее предприятие 2022 года“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг вечером в зале Таллиннской школы музыки и балета были названы в различных номинациях лучшие предприятия Эстонии по итогам 2022 года.
Лучшее предприятие года было выбрано из номинантов, представленных Фондом предпринимательства и инноваций (который объединил Фонд развития предпринимательства (EAS) и KredEx), а также Эстонским центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой Эстонии.
Титула лучшей компании года был удостоен действующий на острове Сааремаа судостроительный завод Baltic Workboats AS.