В Таллинне вновь начали раздавать бесплатные светоотражатели

В этом году отражатели можно найти на пяти разных игровых площадках: в парке Ряэгу (Нымме теэ 52), на ул. Ваарика 15а, Тулика 64а, Кирси 8 и на баскетбольной площадке ул. Алаяяма. Отражатели уже подготовлены, так, чтобы прохожие могли взять и сразу его повесить.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркивает, что носить светоотражатель необходимо и на городских улицах, даже если кажется, что и так, достаточно яркого света. „Существует большой риск того, что пешеход останется незамеченным. В тёмное время года - осенью и зимой от этого остерегает именно отражатель. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью и закрепите отражатель на видном месте, это важно для вашей же безопасности“, — призывает Рийбе.

„Хоть и отражатель маленький, но он может спасти жизнь. Чтобы наши близкие благополучно добрались домой, мы можем многое сделать сами, надев светоотражатель и убедившись, что наши близкие делают то же самое. Несмотря на обилие уличного освещения, приходится делать себя более заметным для водителей, даже при передвижении по городу. Человек со светоотражателем виден водителю с расстояния не менее 150 метров, что дает достаточно времени водителю, чтобы снизить скорость и безопасно объехать пешехода. Безопасность начинается в первую очередь с нас самих, с нашего поведения и выбора — каждый может внести свой вклад в безопасность, надев светоотражатель“, — говорит Кристель Соотла, главный инспектор муниципальной полиции.