ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (232-й день) | „Как мясо - в штурмовую группу“

Боррель: если Россия применит ядерное оружие против Украины, Запад уничтожит ее армию

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Запад „уничтожит“ (он употребил английское слово annihilated) российскую армию, не прибегая к подобным вооружениям. „Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами и США с НАТО - тоже не блефуют“, - сказал Боррель.

„Как мясо - в штурмовую группу“. Пять челябинцев погибли сразу после мобилизации

В четверг власти России впервые сообщили о гибели на фронте тех, кто был мобилизован на войну в Украине. Военный комиссариат Челябинской области подтвердил гибель пяти жителей Южного Урала. От близких и родных погибших Би-би-си стало известно, что сразу после мобилизации их кинули на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки.

Россия может разорвать украинскую зерновую сделку – представитель МИД

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов сказал в интервью агентству Рейтер, что Москва представила ООН список вопросов по договоренности о торговле зерном через украинские южные порты. Соглашения, которые Киев и Москва в июле одновременно подписали с Турцией и ООН, позволили Украине отправлять на продажу свое зерно (правда, с досмотром кораблей в Турции). Они истекают в ноябре.

Украина обменялась пленными с Россией

В ходе очередного обмена пленными с Россией Украина вернула 20 человек. В Россию также вернулись 20 человек. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них есть военнослужащие, содержавшиеся в колонии в Еленовке, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

ПАСЕ подготовила резолюцию о признании режима в России террористическим и предлагает выгнать Россию из Совбеза ООН