ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (232-й день) | „Как мясо - в штурмовую группу“
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Боррель: если Россия применит ядерное оружие против Украины, Запад уничтожит ее армию
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Запад „уничтожит“ (он употребил английское слово annihilated) российскую армию, не прибегая к подобным вооружениям. „Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами и США с НАТО - тоже не блефуют“, - сказал Боррель.
„Как мясо - в штурмовую группу“. Пять челябинцев погибли сразу после мобилизации
В четверг власти России впервые сообщили о гибели на фронте тех, кто был мобилизован на войну в Украине. Военный комиссариат Челябинской области подтвердил гибель пяти жителей Южного Урала. От близких и родных погибших Би-би-си стало известно, что сразу после мобилизации их кинули на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки.
Россия может разорвать украинскую зерновую сделку – представитель МИД
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов сказал в интервью агентству Рейтер, что Москва представила ООН список вопросов по договоренности о торговле зерном через украинские южные порты. Соглашения, которые Киев и Москва в июле одновременно подписали с Турцией и ООН, позволили Украине отправлять на продажу свое зерно (правда, с досмотром кораблей в Турции). Они истекают в ноябре.
Украина обменялась пленными с Россией
В ходе очередного обмена пленными с Россией Украина вернула 20 человек. В Россию также вернулись 20 человек. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них есть военнослужащие, содержавшиеся в колонии в Еленовке, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
ПАСЕ подготовила резолюцию о признании режима в России террористическим и предлагает выгнать Россию из Совбеза ООН
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг подготовила текст резолюции, в которой признает Россию террористическим режимом, а членство страны в Совете Безопасности ООН - незаконным. Содержание документа обсуждалось в прямом эфире заседания Ассамблеи, в ходе дебатов в тексте было сделано порядка 14 поправок.
Генсек НАТО: лидерство США и НАТО помогут защитить международный порядок
В четверг глава НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин выступят с заявлением по итогам шестой встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая в эти дни проходит в Брюсселе. Против резолюции с осуждением аннексии проголосовали только Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. 35 стран воздержались.
Байден: голосование в ООН – четкий сигнал Москве
Президент США Джо Байден заявил, что Генеральная Ассамблея ООН послала четкий сигнал Москве, проголосовав за осуждение аннексии Россией украинский территорий. „Ставки этого конфликта очевидны для всех - и мир послал четкий сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство“, - сказал Байден.
Вечером власти Харькова сообщили об ударах, в некоторых районах пропало электричество
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале о по меньшей мере двух ударах по городу, в некоторых районах пропало электроснабжение.
„Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением“, - пишет он.
Губернатор: после обстрела под Белгородом взорван склад с боеприпасами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в одном из районов региона взорвался склад с боеприпасами. По его данным, взрывы начались после обстрела, осуществленного Вооруженными силами Украины.
Ранее видеозаписи пожара и взрывов в области появились в соцсетях, при этом сообщалось, что загорелось здание сахарного завода в поселке Октябрьский.
„В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация, - написал Гладков в своем телеграм-канале. - По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние“.
Украина никогда не подтверждала, что наносит удары по целям на территории России.