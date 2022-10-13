Amnesty: Латвия жестоко обращалась с беженцами - их пытали и заставляли жить зимой в лесу. МИД считает обвинения абсурдом(7)
Латвийские власти жестоко обращались с беженцами и мигрантами на границе с Беларусью, грубо нарушая права человека. Людей вынуждали жить зимой в палатках в лесу, подвергали пыткам и силой заставляли покинуть территорию Латвии. Об этом говорится в новом докладе международной организации Amnesty International „Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда“. МВД Латвии считает абсурдом обвинения Amnesty International, что в Латвии пытают беженцев.
Авторы доклада утверждают, что зафиксировали безжалостное отношение к мигрантам и беженцам, в том числе к детям, которых держали в неустановленных местах в латвийских лесах, а также незаконно и насильно отправляли обратно в Беларусь. Многих избивали и пытали электрошокером, в том числе — по половым органам. Некоторых незаконно заставили „добровольно“ вернуться в свои страны.
„Латвия выдвигала беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласиться „добровольно“ вернуться в свою страну или остаться в приграничной зоне, где им грозили задержание, незаконная депортация и пытки. В некоторых случаях их задержание на границе может быть приравнено к насильственному исчезновению“, — прокомментировала ситуацию директор европейского бюро Amnesty International Ива Гедди.
Amnesty International утверждает, что латвийские власти бросали мужчин, женщин и детей на произвол судьбы. Им приходилось заботиться о себе самостоятельно, в частности, жить в лесу в палатках. Мигрантов насильно загоняли обратно в Беларусь, где получить защиту было невозможно. Amnesty International считает, что такое поведение Латвии не имеет ничего общего с охраной границ и является явным нарушением международного и европейского права.
10 августа 2021 года, после того как поток людей, собравшихся на границе с Беларусью, увеличился, Латвия объявила чрезвычайную ситуацию. Вопреки нормам ЕС и международного права и принципу невыдворения, правила чрезвычайной ситуации приостановили действие права на поиск убежища на четырех приграничных административных территориях и позволили латвийским властям принудительно и коллективно высылать людей обратно в Беларусь.
Власти Латвии неоднократно продлевали режим чрезвычайной ситуации (сейчас он действует до ноября 2022 года), несмотря на то, что поток мигрантов и беженцев сократился. В то же время латвийские власти признали, что наблюдаются повторные попытки пересечь границу одними и теми же людьми.
Десятки беженцев и мигрантов были вынуждены находиться в палатках у границы в антисанитарных условиях. Очень немногим было разрешено въехать в Латвию, и большинство из них были помещены в центры содержания с ограниченным или отсутствующим доступом к процедурам предоставления убежища, юридической помощи или независимому надзору.
В докладе приводятся свидетельства самих мигрантов и беженцах.
Доклад Amnesty International о Латвии — продолжение и дополнение к аналогичным докладам, в которых главное внимание уделяется нарушениям, допущенным в отношении беженцев и мигрантов в Беларуси, Польше и Литве.
МВД считает абсурдом обвинения Amnesty International, что в Латвии пытают беженцев
Министерство внутренних дел (МВД) Латвии и Государственная пограничная охрана отрицают „абсурдные“ обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в том, что Латвия проводила „с произволом выдворение и пытки беженцев и мигрантов“. Латвийские власти считают, что такие выводы опираются на непроверенные утверждения о происходившем на латвийско-белорусской границе, сообщает агентство LETA.
МВД утверждает, что до сих пор не констатировано ни одного случая, когда представители Государственной пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или Государственной полиции применяли бы физическую силу или спецсредства против мигрантов. Государственная погранохрана не получала жалоб о применении физической силы или спецсредств от лиц, которые пытались незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
„Мы не поддерживаем попытки усилия Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, неправомерной инструментализацией миграции Беларусью и преднамеренной угрозой внешним границам ЕС, а с другой стороны — лицами, которые действительно ищут убежища и находятся в уязвимом положении“, — говорится в сообщении МВД.
По информации Государственной погранохраны, в период времени с объявления режима чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года и до 11 октября 2022 года перейти на территорию Латвии через границу с Беларусью было по гуманным соображениям разрешено 195 лицам. В прошлом году по этой причине в Латвию впустили 13 граждан Афганистана, 66 — Ирака, пять — Шри-Ланки, один — Пакистана, четыре — Сиии и пять граждан Турции. В этом году в Латвию впустили — 48 граждан Ирака, 19 — Ирана, семь — Шри-Ланки, 12 — Афганистана, двух — Индии, двух — Гвинеи, двух — Пакистана, одного — Эритреи и одного гражданина России.
В этом году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака прибыли в Латвию через Рижский аэропорт, два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака въехали в Латвию через погранпереходы Гребнево и Терехово, а четыре гражданина Ирака въехали через погранпереход Силене.
Эти данные, по мнению МВД, показывают, что латвийские учреждения уделяют внимание индивидуальным ситуациям, чтобы устранить угрозу жизни и здоровью человека.
Ни у одного государства нет обязанности впускать на свою территорию всех иностранцев, которые этого хотят, тем более лиц, которые осознанно пытаются незаконно пересечь государственную границу, уверено МВД.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Агентством ООН по делам беженцев и Государственной пограничной охраной, пограничник предоставляет наблюдателям агентства возможность производить мониторинг подачи ходатайств о предоставлении убежища в пунктах пересечения границы, последующей деятельности в соответствующем учреждении, получившем заявление о предоставлении убежища, условий приема и размещения соответствующих лиц и соблюдением требований соответствующего законодательства в отношении этих лиц.
МВД напоминает, что назначенный партнер Агентства ООН по делам беженцев — наблюдатель Латвийского центра по правам человека, который регулярно проводит такой мониторинг.
Представители Бюро омбудсмена Юриса Янсонса также неоднократно посещали как приграничные районы, так и латвийско-белорусскую границу. Ни в один из визитов сотрудники Госпогранохраны не получали выговоров за нарушения правовых норм, констатирует МВД.