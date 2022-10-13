Amnesty: Латвия жестоко обращалась с беженцами - их пытали и заставляли жить зимой в лесу. МИД считает обвинения абсурдом

Авторы доклада утверждают, что зафиксировали безжалостное отношение к мигрантам и беженцам, в том числе к детям, которых держали в неустановленных местах в латвийских лесах, а также незаконно и насильно отправляли обратно в Беларусь. Многих избивали и пытали электрошокером, в том числе — по половым органам. Некоторых незаконно заставили „добровольно“ вернуться в свои страны.

„Латвия выдвигала беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласиться „добровольно“ вернуться в свою страну или остаться в приграничной зоне, где им грозили задержание, незаконная депортация и пытки. В некоторых случаях их задержание на границе может быть приравнено к насильственному исчезновению“, — прокомментировала ситуацию директор европейского бюро Amnesty International Ива Гедди.

Amnesty International утверждает, что латвийские власти бросали мужчин, женщин и детей на произвол судьбы. Им приходилось заботиться о себе самостоятельно, в частности, жить в лесу в палатках. Мигрантов насильно загоняли обратно в Беларусь, где получить защиту было невозможно. Amnesty International считает, что такое поведение Латвии не имеет ничего общего с охраной границ и является явным нарушением международного и европейского права.

10 августа 2021 года, после того как поток людей, собравшихся на границе с Беларусью, увеличился, Латвия объявила чрезвычайную ситуацию. Вопреки нормам ЕС и международного права и принципу невыдворения, правила чрезвычайной ситуации приостановили действие права на поиск убежища на четырех приграничных административных территориях и позволили латвийским властям принудительно и коллективно высылать людей обратно в Беларусь.

Власти Латвии неоднократно продлевали режим чрезвычайной ситуации (сейчас он действует до ноября 2022 года), несмотря на то, что поток мигрантов и беженцев сократился. В то же время латвийские власти признали, что наблюдаются повторные попытки пересечь границу одними и теми же людьми.