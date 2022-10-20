Каковы самые популярные тенденции в мобильной фотографии?

Рассматривая фотографии в социальных сетях, более наблюдательный пользователь без труда может отличить дорогие студийные фотоработы и профессиональные фотоуслугу от других фото, авторы которых имеют наметанный глаз и умеют хорошо заниматься постобработкой изображений. Именно эти навыки позволяют любому пользователю снимать хорошие фотографии и с легкостью получать много позитивного внимания в социальных сетях.

Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных тенденций в мобильной фотографии.

1. Фотографии, сделанные вне помещений

Длительное пребывание в помещениях и период дистанционирования сделали фотографии, снятые на улице или природе, особенно популярными. Конечно, это и красивые фото из теплых стран, и просто фотографии на фоне ярких осенних красок. Воспользуйтесь игрой света и ярких осенних тонов, запечатлейте прекрасные моменты на фотографиях – свои портреты, так и своих близких, или же просто живописные виды природы - ведь все уже готовится к приближающейся зиме. Вы также не должны бояться фотографировать и в более сумрачную погоду, потому что новые модели телефонов - такие как серия Huawei nova 10 - могут делать исключительно четкие и качественные фотографии даже в условиях низкой освещенности.

2. Фон в стиле рустик

Эта стартовавшая во время пандемии тенденция ориентирована на превращение дома в уютное и комфортное место, и она по-прежнему продолжает сохраняет свои позиции среди модных фотонаправлений. Так, например, стали популярными фотографии с деревенским (или же в стиле рустик) и приближенным к земледелию фоном, в котором преобладают детали из дерева или другого природного материала. Фотографии с таким фоном привлекают внимание в основном своими природными тонами, натуральными деталями и естественностью.

3. Реалистичные и аутентичные кадры