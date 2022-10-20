Каковы самые популярные тенденции в мобильной фотографии?
Сегодня при отслеживании тенденций в социальных сетях можно заметить, что в съемке и публикацийфотографий есть определенные нюансы, которые в значительной степени влияют на популярность фото. Давайте разберемся, какие тенденции в моде в области мобильной фотографии – т.е. при фотографированиина телефон.
Рассматривая фотографии в социальных сетях, более наблюдательный пользователь без труда может отличить дорогие студийные фотоработы и профессиональные фотоуслугу от других фото, авторы которых имеют наметанный глаз и умеют хорошо заниматься постобработкой изображений. Именно эти навыки позволяют любому пользователю снимать хорошие фотографии и с легкостью получать много позитивного внимания в социальных сетях.
Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных тенденций в мобильной фотографии.
1. Фотографии, сделанные вне помещений
Длительное пребывание в помещениях и период дистанционирования сделали фотографии, снятые на улице или природе, особенно популярными. Конечно, это и красивые фото из теплых стран, и просто фотографии на фоне ярких осенних красок. Воспользуйтесь игрой света и ярких осенних тонов, запечатлейте прекрасные моменты на фотографиях – свои портреты, так и своих близких, или же просто живописные виды природы - ведь все уже готовится к приближающейся зиме. Вы также не должны бояться фотографировать и в более сумрачную погоду, потому что новые модели телефонов - такие как серия Huawei nova 10 - могут делать исключительно четкие и качественные фотографии даже в условиях низкой освещенности.
2. Фон в стиле рустик
Эта стартовавшая во время пандемии тенденция ориентирована на превращение дома в уютное и комфортное место, и она по-прежнему продолжает сохраняет свои позиции среди модных фотонаправлений. Так, например, стали популярными фотографии с деревенским (или же в стиле рустик) и приближенным к земледелию фоном, в котором преобладают детали из дерева или другого природного материала. Фотографии с таким фоном привлекают внимание в основном своими природными тонами, натуральными деталями и естественностью.
3. Реалистичные и аутентичные кадры
Поскольку пару лет виртуальное общение доминировало над всеми остальными способами поддержания связи, то в некоторой степени снизились ожидания по части того, как выглядит пользователь по ту сторону экрана. Так что люди все смелее показывают себя перед экраном в своем естественном виде и такими, какие они есть на самом деле, и, это в свою очередь, все чаще достигает и социальных сетей.
В определенной мере способствуют этому и развитие технологий, позволяющее снимать видео и селфи на фронтальную камеру с таким же качеством, которое пользователь привык получать от фото, сделанных тыльной камерой телефона. Например, технологическая компания Huawei за последние годы выпустила несколько мощных моделей смартфонов, ориентированных на пользователей социальных сетей, из которых самым новым и мощным „селфи-оружием“ является модель nova 10 Pro с двумя фронтальными камерами, одна из которых 60 МП. При фотосъемке благодаря искусственному интеллекту можно добиться такой резкости на снимках, что будет различим даже самый тонкий волосок. Так что натуральность в лучшем фотокачестве без излишней постобработки в тренде!
4. Фокус на минимализм
Всем пользователям, кто хочет, чтобы их фотоискусство и фотоработы принимались на серьезном уровне, следует, по мнению экспертов, избегать чрезмерной обработки фотографий и использования фильтров. Скорее стоит сделать акцент на уникальных составляющих изображения, а не создавать лишний „шум“ искусственными элементами. Этот совет, рекомендованный специалистами по фотографии, относится и к портретным фотографиям, и к фотографиям сфере моды, снимкам природы и других объектов и предметов, на которые пользователь направляет объектив своей камеры.
Поэтому стоит подчеркнуть важность продвинутого смартфона, позволяющего делать максимально качественные и резкие снимки одновременно, чтобы фотографии могли бы считаться готовыми к размещению в соцсетях сразу после съемки, не нуждаясь в постобработке. На данный момент последние модели телефонов - такие как nova 10 Pro - предлагают множество возможностей, благодаря многофункциональности, что раньше было только у зеркальных камер — будь то, например, достижение размытого фона - или же эффекта боке, а также возможность до 5-кратного приближения - даже при съемке на фронтальную камеру.