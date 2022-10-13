ФОТО | Останки, найденные в воинской могиле Раади, захоронены на тартуском кладбище Рахумяэ

На панихиде по погибшим на войне служили священник Эстонской апостольской православной церкви Стефан Фрайман, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот и священник прихода EELK Tartu Peetri, тартуский пастор Антс Тооминг.

На панихиде присутствовали представители города Тарту во главе с мэром Урмасом Клаасом, представители Тартуской еврейской общины и директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. Руководитель музея сказал, что представитель военного музея всегда присутствует в таких случаях. „Перезахоронение — часть нашей работы, а вместе с эксгумацией останков из воинских захоронений — также часть единого процесса, поэтому присутствие здесь представителя музея вполне уместно. Здесь есть люди, которые либо были расстреляны, либо умерли в силу других обстоятельств, и если их останки, наконец, пребудут на кладбище, это в конечном счете, хорошо“, — добавила Лилль.

В случае с воинской могилой Раади археологи и военные историки до начала раскопок располагали очень малой информацией о захороненных там людях. Работой на Раади руководил археолог Арнольд Унт, чьи познания были использованы при перезахоронении для размещения найденных останков в разные могилы.

Тартуский пастор Антс Тооминг назвал великим делом в глазах Божиих то, что представители трех разных религий читали заупокойные молитвы в память об усопших. „Хорошо, что мы можем дружно работать вместе. Сама по себе эксгумация и повторное захоронение человеческих останков просто придавливает. Не дай Бог, чтобы это повторилось“, — добавил Туминг.

Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, со своей стороны, сказал, что личности казненных евреев и их точное число неизвестны, но это определенно важный день для тех, кого перезахоронили. „Точно так же это важно для эстонцев, русских и всех других пострадавших. Как было сказано, вы сделаны из земли и станете землей, и теперь души усопших упокоятся с миром. Мы надеемся, что это принесет немного больше мира всему миру“, — добавил главный раввин.