Это произошло! Министр внутренних дел обратился к правительству с предложением лишить серопаспортников разрешения на оружие

„Да, сегодня министр внутренних дел представил предложения по изменению Закона об оружии“, — подтвердила изданию Forte Керсти Рингметс, советник министерства внутренних дел по коммуникациям. У МВД до сих пор нет ни конкретного проекта, ни пояснительной записки к нему. Есть меморандум, и с ним министр сегодня отправился на заседание Кабмина. Даже этот меморандум засекречен.

„Мы имеем дело с меморандумом, который в настоящее время предназначен только для внутреннего пользования, и поэтому я пока не могу им с вам поделиться“, — сказала Рингметс. Однако стало известно, что, согласно предложению Ляэнеметса, разрешение на оружие, выданное всем гражданам третьих стран, будет действовать в течение одного года после вступления изменения в силу.

Однако новые разрешения не будут выдаваться гражданам третьих стран с момента вступления закона в силу.

В разделе о всеобщей национальной обороне нового коалиционного соглашения прописана чуть более обтекаемая формулировка: „Лицензии на оружие граждан Российской Федерации и Беларуси будут отозваны, а их дальнейшая выдача прекращена“.

В марте этого года Эстонский союз владельцев оружия предложил Министерству внутренних дел внести изменения в Закон об оружии. Основным предложением была поправка, согласно которой только граждане Эстонии, стран-членов Европейского Союза и НАТО могут владеть и иметь в Эстонии огнестрельное оружие и боеприпасы.

Тогда Министерство внутренних дел отклонило предложение профсоюза. „В Эстонии все законопослушные люди имеют равные права. Закон об оружии в первую очередь основан на личностном подходе“, — сказал Коммуссаар в ответном письме Ассоциации владельцев оружия.

Согласно плану, поправка к Закону об оружии вступит в силу в конце этого года.