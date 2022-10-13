Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Осипенко из-под стражи

Вместе с Николаем Осипенко 4 октября были взяты под стражу одиннадцать человек, четверо из них являются членами горсобрания Кохтла-Ярве, в том числе председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и его заместитель Мария Меркулова, и четыре сотрудника городской управы Кохтла-Ярве, в том числе вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин.