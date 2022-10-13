Новости Эстонии
13.10.2022, 17:28

Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Осипенко из-под стражи

 (1)
После задержания Николай Осипенко находился в Вируской тюрьме на больничной койке
После задержания Николай Осипенко находился в Вируской тюрьме на больничной койке
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Прокуратура приняла решение обжаловать в Тартуском окружном суде решение Вируского уездного суда, который отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу на срок до двух месяцев подозреваемого в коррупции ида-вируского бизнесмена Николая Осипенко.

Вируский уездный суд 6 октября не удовлетворил ходатайство обвинения, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого, напоминает rus.err.

Вместе с Николаем Осипенко 4 октября были взяты под стражу одиннадцать человек, четверо из них являются членами горсобрания Кохтла-Ярве, в том числе председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и его заместитель Мария Меркулова, и четыре сотрудника городской управы Кохтла-Ярве, в том числе вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин.

В настоящее время все 11 подозреваемых находятся на свободе.

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс созвал на понедельник, 17 октября, заседание горсобрания, и известно, что на нем будет обсуждаеться вотум недоверия руководству города.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии