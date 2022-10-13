Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Осипенко из-под стражи(1)
Прокуратура приняла решение обжаловать в Тартуском окружном суде решение Вируского уездного суда, который отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу на срок до двух месяцев подозреваемого в коррупции ида-вируского бизнесмена Николая Осипенко.
Вируский уездный суд 6 октября не удовлетворил ходатайство обвинения, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого, напоминает rus.err.
Вместе с Николаем Осипенко 4 октября были взяты под стражу одиннадцать человек, четверо из них являются членами горсобрания Кохтла-Ярве, в том числе председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и его заместитель Мария Меркулова, и четыре сотрудника городской управы Кохтла-Ярве, в том числе вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин.
В настоящее время все 11 подозреваемых находятся на свободе.
Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс созвал на понедельник, 17 октября, заседание горсобрания, и известно, что на нем будет обсуждаеться вотум недоверия руководству города.