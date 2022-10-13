МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: митрополит Евгений поставил точки над „и“

Сегодня митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений уже в третий раз осудил войну в Украине. Он сказал, что не разделяет слова патриарха Кирилла об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. В первый раз он осудил войну еще в марте, присоединившись к заявлению Совета церквей Эстонии, во второй раз – в сентябре, когда Эстонская православная церковь Московского патриархата выступила с обращением, в котором подчеркнула, что выступает против любых войн.

Хочется надеяться, что в этой истории с требованиями публичных признаний от митрополита будет поставлена точка. Очевидно, что православная церковь Эстонии Московского патриархата оказалась в положении заложника из-за этой страшной войны. Высказывания патриарха Кирилла, в которых ложь перемешана с кремлевской пропагандой, дали очередной повод ряду эстонских политиков записать эстонскую церковь в список угроз государственной безопасности. И это при том, что ряд православных священников Эстонии резко осудили агрессию России в Украине.

Но нужно понимать и то, что в Эстонии церковь отделена от государства и ожидать от нее, что она регулярно будет делать политические заявления, по меньшей мере странно. У нее, в принципе, иные задачи. Именно это в контексте истории с митрополитом подчеркнул архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. Поэтому навязчивое желание министра МВД от соцдемов Лаури Ляэнеметса выбить публичное признание от митрополита выглядело очень некрасиво. Также крайне печально, что в погоне за политическими очками Ляэнеметс совершенно забыл о правовой стороне вопроса. Осталось за кадром, на основании какого пункта Закона об иностранцах он собирался лишить митрополита вида на жительство. Такой курс МВД вызывает опасения и тревогу, поскольку никак не увязывается с принципами демократии. Другой вопрос в том, что скорее всего в публичном пространстве Эстонии еще не раз будет подниматься вопрос об институциональном статусе православной церкви Эстонии московского патриархата. И мне бы хотелось надеяться, что эти обсуждения будут проводиться в форме цивилизованной дискуссии, а не преследования и травли.