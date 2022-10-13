Освобожденный из российского плена боец „Азова“: „Им плевать на жизни людей“

Военнослужащий полка „Азов“ (входит в состав Нацгвардии Украины, российскими властями назван террористической организацией и запрещен) лейтенант Илья Самойленко был освобожден в результате обмена пленными в сентябре.

Самойленко рассказал Би-би-си, что его продержали в России в одиночной камере 120 дней и он боялся, что никогда не вернется в Украину.

По его словам, когда он попал в плен, российские войска конфисковали его протез руки.

28-летний лейтенант потерял правый глаз и левую руку, выполняя военную миссию на востоке Украины перед осадой „Азовстали“ - у него в руках взорвались боеприпасы.

Первое, что он купил, вернувшись в Украину, была пачка сигарет. „Чтобы почувствовать, что жив“, - объяснил он.

„Я счастлив видеть людей, которые ждали меня, слезы радости на их лицах и улыбки“.

В первом интервью бойца „Азова“ международным СМИ после обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре он рассказал, что некоторые из его товарищей, содержавшиеся отдельно, подвергались пыткам, им отказывали в адекватной медицинской помощи и питании.

Россия отрицает факт пыток или жестокого обращения с военнопленными.

Лейтенант Самойленко - один из сотен военнослужащих, которые были заблокированы российскими военными в подземных туннелях и бункерах огромного металлургического завода „Азовсталь“ под непрекращающимися бомбежками.

Они отказывались сдаваться, пока не поступил приказ от высшего военного командования Украины, который положил конец битве за Мариуполь. На сегодняшний день это самое ожесточенное и разрушительное сражение этой войны.

Бойцы покидали Мариуполь с небольшим количеством личных вещей, выглядели изможденными и с видимыми ранами. Некоторые шли на костылях. Их отправили на автобусах на территорию, контролируемую Россией.

По словам лейтенанта Самойленко, всех, кто покинул металлургический завод, сначала держали в Еленовке, тюрьме в районе Донецка, контролируемом пророссийскими сепаратистами.