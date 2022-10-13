„Условия жесткими не кажутся“. Что думают в русскоязычных школах про переход на эстоноязычное обучение?

Согласно законопроекту, преподаватели должны владеть эстонским на уровне С1. За неисполнение предполагается штраф, максимальная сумма которого будет достигать 9600 евро. Переход начнется в 2024 году и будет завершен только в 2030-м, однако беспокоиться в школах начинают уже сегодня.

„Мы ещё даже не обсуждали в коллективе. Пусть сначала примут закон и распишут, как они это видят. Но я знаю, что наши учителя очень переживают. Для них это большой стресс. Сейчас в обществе и так беспокойно, а тут ещё и на учителей давят“, – рассказывает директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник. Для своих работников в школе проходят специальные языковые курсы, но уровень напряжения это едва ли снижает. „Для наших учителей это дополнительная работа. Еще больше учебы. А вести уроки на другом языке – очень не просто“. Директор также отметила, что школам, где уже есть эстонские классы, наверное, будет полегче. Или тем, где ведутся программы языкового погружение.

Директор Русской гимназии Хааберсти Ирина Антонюк еще в конце августа, перед началом учебного года, озвучила работникам требования языковой реформы. Учителям были даны рекомендации самим начинать изучать язык. „Безусловно, в школе проводятся дополнительно курсы, но прежде всего важна внутренняя мотивация. Сейчас мы формируем график занятий. Наша задача, чтобы те у кого B2, через год смогли сдать на С1, а это группа из 16 человек. Для них курсы бесплатны. Некоторые сотрудники уже владеют категорией С1, так как закончили университет на государственном языке“.