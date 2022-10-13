„Условия жесткими не кажутся“. Что думают в русскоязычных школах про переход на эстоноязычное обучение?(7)
Правительство обязало все школы Эстонии переходить на обучение на эстонском языке с 2024 года. RusDelfi поговорил с директорами русскоязычных школ в Таллинне и выяснил, какие настроения царят в коллективах.
Согласно законопроекту, преподаватели должны владеть эстонским на уровне С1. За неисполнение предполагается штраф, максимальная сумма которого будет достигать 9600 евро. Переход начнется в 2024 году и будет завершен только в 2030-м, однако беспокоиться в школах начинают уже сегодня.
„Мы ещё даже не обсуждали в коллективе. Пусть сначала примут закон и распишут, как они это видят. Но я знаю, что наши учителя очень переживают. Для них это большой стресс. Сейчас в обществе и так беспокойно, а тут ещё и на учителей давят“, – рассказывает директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник. Для своих работников в школе проходят специальные языковые курсы, но уровень напряжения это едва ли снижает. „Для наших учителей это дополнительная работа. Еще больше учебы. А вести уроки на другом языке – очень не просто“. Директор также отметила, что школам, где уже есть эстонские классы, наверное, будет полегче. Или тем, где ведутся программы языкового погружение.
Директор Русской гимназии Хааберсти Ирина Антонюк еще в конце августа, перед началом учебного года, озвучила работникам требования языковой реформы. Учителям были даны рекомендации самим начинать изучать язык. „Безусловно, в школе проводятся дополнительно курсы, но прежде всего важна внутренняя мотивация. Сейчас мы формируем график занятий. Наша задача, чтобы те у кого B2, через год смогли сдать на С1, а это группа из 16 человек. Для них курсы бесплатны. Некоторые сотрудники уже владеют категорией С1, так как закончили университет на государственном языке“.
Есть и те, кто относится к нововведениям более сдержанно. Их не пугают высокие требования, а языковую реформу воспринимают скорее, как возможность к саморазвитию. „Условия жесткими не кажутся. При наличии учителей, которые в состоянии претворить этот план в жизнь, – все будет разумным. А курсы в нашей школе идут уже с января“, – рассказала директор Таллиннской Мустйыэской гимназии Ольга Барабанер. Однако, отмечает, что трудности безусловно возникнут: „Учителей, способных преподавать на эстонском языке, к сожалению, сейчас не то в количество, какое нужно. К тому же требуется и несколько иная подготовка – методическая. Ведь одно дело вести уроки на русском, и совсем другое – на эстонском. Для ребенка ведь это тоже не родной. Но ничего страшного не вижу“.
Для более плавной адаптации Барабанер предлагает посетить русскоязычные школы Тарту, которые уже перешли на эстонский язык обучения, и перенять их опыт. „Пока нет четких критериев, очень трудно нервничать предметно. Да я и не советую ни учителям, ни детям, ни их родителям. Допустим, в школах останутся только те, у кого есть категория С1 – это одна история. А если, например, смогут преподавать и те, кто владеет языком на уровне B2. Тогда надо просто заняться терминами по своим предметам, посмотреть, что они ещё не знают на эстонском языке. В общем, подождём законодательства“.
Со следующего учебного года государство обязуется помогать школам, и при необходимости будут проводится консультационные услуги.