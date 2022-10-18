„С Украиной воюют большевики!“ Князь Голицын о жизни в землянке на Аляске и мечте пустить корни в России

Живущие на Аляске потомки княжеского рода Голицыных — Екатерина, Алеша и Миша — ни разу не были в России, но все время об этом мечтали, хранили русский язык и православную веру. Миша-Майкл Голицын рассказал порталу Delfi, как сохранить открытость и радость, живя в землянке среди медведей, питаясь лосями, лососями и пареными ростками папоротника с черникой. А также о том, что он думает о современном русском мире и устремлениях Запада.