За рубежом
18.10.2022, 09:24

„С Украиной воюют большевики!“ Князь Голицын о жизни в землянке на Аляске и мечте пустить корни в России

 
Кристина Худенко
Журналист
Майкл Голицын
Майкл Голицын
ФОТО: Māris Morkāns | rus.delfi.lv

Живущие на Аляске потомки княжеского рода Голицыных — Екатерина, Алеша и Миша — ни разу не были в России, но все время об этом мечтали, хранили русский язык и православную веру. Миша-Майкл Голицын рассказал порталу Delfi, как сохранить открытость и радость, живя в землянке среди медведей, питаясь лосями, лососями и пареными ростками папоротника с черникой. А также о том, что он думает о современном русском мире и устремлениях Запада.

В Ригу Голицыны прилетели, чтобы лично представить фильм Дмитрия Васюкова „Дом“ о четырех поколениях их княжеской семьи и принять участие в беседе „Хорошие русские — а так бывает?“ из цикла „Философия на воде“, который ведет бывший главный редактор российского „Коммерсанта“ Андрей Васильев.

Голицыны бежали из России после революции. Глава семьи, скончавшаяся в прошлом году в возрасте 96 лет баба Прасковья (героиня фильма) родилась уже во Франции, вышла замуж за советского военнопленного — бывшего беспризорника. Вскоре семье пришлось бежать в Америку по поддельным документам — советская власть требовала выдачи военнопленных, а Франция не отказывала победительнице Второй мировой.

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