МНЕНИЕ | Русскоязычные жители стран Балтии, почему вы молчите?

Для меня лично одно из самых больших и неожиданных разочарований российской агрессии в Украине – молчание многих (но не всех) русскоязычных. Тут целая палитра реакций и эмоций – от забаненого мною в социальных медиа полузнакомого нарвитянина с его высказыванием „если, не дай бог, Россия проиграет, нас ведь могут заслать в лагеря“, через „не все так однозначно“ и всех пожилых (и не только) поклонниках руzzише ТВ, и до удивительного множества тех, кто 230 дней изо всех сил старается не замечать, что происходит, концентрируясь на собачках, цветах и т.д. Или молчат, молчат, молчат.