Мнение
13.10.2022, 17:14

МНЕНИЕ | Русскоязычные жители стран Балтии, почему вы молчите?

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Что вы сделали за 30 лет, выучили три слова на государственном языке?
Петер Зашев
Ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге
Демонстрация против войны в Украине перед посольством России
Демонстрация против войны в Украине перед посольством России
ФОТО: ROBERT ATANASOVSKI | AFP

Неужели местные русскоязычные на стороне зла в лице нынешней России только потому, что она их историческая и культурная родина? - задается вопросом колумнист RusDelfi Петер Зашев.

Для меня лично одно из самых больших и неожиданных разочарований российской агрессии в Украине – молчание многих (но не всех) русскоязычных. Тут целая палитра реакций и эмоций – от забаненого мною в социальных медиа полузнакомого нарвитянина с его высказыванием „если, не дай бог, Россия проиграет, нас ведь могут заслать в лагеря“, через „не все так однозначно“ и всех пожилых (и не только) поклонниках руzzише ТВ, и до удивительного множества тех, кто 230 дней изо всех сил старается не замечать, что происходит, концентрируясь на собачках, цветах и т.д. Или молчат, молчат, молчат.

Я пишу на русском для русского Delfi. Я пишу всем вам! Я апеллирую к вам! Пересмотрите еще раз свои мысли, аргументы и эмоции. И подумайте – вы на стороне добра или на стороне зла в лице нынешней России только потому, что она ваша историческая и/или культурная родина?

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