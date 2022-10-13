Экономика
13.10.2022, 15:55

Популярный интернет-магазин детской одежды атаковали хакеры. Клиентов просят поменять пароли

 
Bredeni koduleht
Bredeni koduleht
ФОТО: Erakogu

На прошлой неделе интернет-магазин бренда Breden подвергся мощной кибератаке, в результате которой злоумышленники попытались заполучить данные кредитных карт клиентов.

Поскольку на своем сайте магазин никогда не спрашивает данные кредитных карт, клиенты быстро заподозрили неладное и сообщили об этом.

Как сообщают представители фирмы, ситуацию удалось стабилизировать через несколько часов. Об инциденте оповещены полиция и Инспекция по защите данных.

Насколько известно, в результате атаки пострадал только один человек, который передал хакерам свои данные, однако и он успел успешно заблокироваться карту и никаких потерь не понес.

В интересах наибольшей безопасности клиентов просят поменять пароль к своим аккаунтам.

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