Популярный интернет-магазин детской одежды атаковали хакеры. Клиентов просят поменять пароли

Поскольку на своем сайте магазин никогда не спрашивает данные кредитных карт, клиенты быстро заподозрили неладное и сообщили об этом.

Как сообщают представители фирмы, ситуацию удалось стабилизировать через несколько часов. Об инциденте оповещены полиция и Инспекция по защите данных.

Насколько известно, в результате атаки пострадал только один человек, который передал хакерам свои данные, однако и он успел успешно заблокироваться карту и никаких потерь не понес.

В интересах наибольшей безопасности клиентов просят поменять пароль к своим аккаунтам.