13.10.2022, 15:55
Популярный интернет-магазин детской одежды атаковали хакеры. Клиентов просят поменять пароли
ФОТО: Erakogu
На прошлой неделе интернет-магазин бренда Breden подвергся мощной кибератаке, в результате которой злоумышленники попытались заполучить данные кредитных карт клиентов.
Поскольку на своем сайте магазин никогда не спрашивает данные кредитных карт, клиенты быстро заподозрили неладное и сообщили об этом.
Как сообщают представители фирмы, ситуацию удалось стабилизировать через несколько часов. Об инциденте оповещены полиция и Инспекция по защите данных.
Насколько известно, в результате атаки пострадал только один человек, который передал хакерам свои данные, однако и он успел успешно заблокироваться карту и никаких потерь не понес.
В интересах наибольшей безопасности клиентов просят поменять пароль к своим аккаунтам.