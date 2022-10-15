Жестокий подарок на юбилей главе Alexela

Острословы назвали взрыв Крымского моста подарком украинцев Владимиру Путину. Накануне этого события кремлевскому тирану исполнилось 70 лет.

В понедельник, 10 октября, глава Alexela Group Марти Хяэль тоже отмечал свой полувековой юбилей.

И ему тоже достался не самый лучший „подарок“.

После начала войны в Украине компания Alexela начала строительство причала на северо-западном побережье Эстонии в заливе Лахепере, куда должен был пришвартоваться плавучий терминал для сжиженного природного газа - СПГ. Это судно должно было обеспечивать Эстонию газом после того, как российский „Газпром“ отключит нас от своей сети.

В девять часов утра 10 октября на причал прибыл министр экономики Финляндии Мика Линтиля. Вместе со своей коллегой Рийной Сиккут (Социал-демократическая партия) они в течение часа обходили строительную площадку. Конечно же, высоких гостей принимал Марти Хяэль, ведь причал - это его „детище“. Затем министры продолжили переговоры рядом в Палдиски.

Вопрос о плавучем терминале поднимался и во время визита в Эстонию президента Финляндии Саули Ниинистё и его встречи с премьер-министром Каей Каллас. Где судно будет находиться и как будет использоваться, совместно решать эстонским и финским компаниям. Президент Ниинистё пообещал разобраться с этим вопросом в срочном порядке.

Теперь же достигнуто соглашение, о котором неофициально говорили уже давно - судно останется в Финляндии.

А Марти Хяэлю досталось поздравление, что „кто-то получает на день рождения взрыв на мосту, а кто-то - терминал“... Поначалу это казалось насмешкой, но вечером Хяэль сам иронично написал в Фейсбуке, что его страна преподнесла ему весьма символичный подарок за полгода бессонной коллективной работы.