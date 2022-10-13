МНЕНИЕ | Не вешайте на Эстонию ярлык „фашистского“ государства
Требования о владении государственным языком — это фашизм?
Перенос памятников на суверенной территории государства — это тоже фашизм?
Желание иметь экономические и прочие отношения с кем-то иным, кроме России — абсолютный фашизм?
Довольно часто в российских изданиях можно прочитать, что Эстония якобы является „фашистским государством“, эстонцы почти поголовно поддерживают сборища нацистов, а потому не любят Россию и русских, пишет в своей колонке для RusDelfi публицист Дмитрий Иванов.
Примечательно, что под ярлык „фашизм“ подпадает практически всё, что не укладывается в канву представлений и идеологии российской власти. Требования о владении государственным языком — это фашизм, перенос памятников на суверенной территории государства — это тоже фашизм, желание иметь более крепкие экономические и прочие отношения с кем-то иным, кроме России — абсолютный фашизм. Наверное, столь широко применяемого со стороны России и пророссийски настроенных людей ярлыка больше и нет.