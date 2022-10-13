МНЕНИЕ | Не стоит верить ярлыкам

Примечательно, что под ярлык „фашизм“ подпадает практически всё, что не укладывается в канву представлений и идеологии российской власти. Требования о владении государственным языком — это фашизм, перенос памятников на суверенной территории государства — это тоже фашизм, желание иметь более крепкие экономические и прочие отношения с кем-то иным, кроме России — абсолютный фашизм. Наверное, столь широко применяемого со стороны России и пророссийски настроенных людей ярлыка больше и нет.

Конечно, самое простое – поделить всех по принципу „наших“ и „фашистов“ и, находясь в глубокой обороне от всего окружающего мира, изливать злобу на страну, в которой ты живешь, и людей, которые имеют несколько отличные от твоих представления о мире. Гораздо сложнее попытаться понять, почему на самом деле происходят те или иные процессы, и что многое из происходящего, на самом деле, делается во благо всех проживающих в Эстонии людей, в т.ч. тех, кто этим, руководствуясь российской идеологической парадигмой, внешне недоволен.