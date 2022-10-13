Практические советы по настройке нового компьютера

Подавляющее большинство пользователей компьютеров не могут обойтись без офисных программ Word и Excel . К сожалению, эти программы не идут сразу в комплекте с Windows, их необходимо приобретать отдельно. Сегодня наиболее целесообразно использовать облачную версию Microsoft 365 . Это всегда гарантирует наличие последней версии всех программ, а также позволяет использовать приложения на нескольких разных устройствах одновременно. Кроме этого, благодаря облачным технологиям все данные постоянно доступны.

Также не стоит забывать о двухэтапной аутентификации и использовать ее в разных программах и средах. Это обеспечивает дополнительную защиту на случай, если обычный пароль куда-то утечет и станет известен посторонним.

На уже работающем компьютере необходимо настроить учетную запись Microsoft и для входа в нее использовать надежный пароль вместе с отпечатком пальца.

В дополнение к Bitlocker необходимо использовать сканер отпечатков пальцев, если он есть в компьютере. Cканер отпечатков пальцев защитит данные в компьютере, например, в случае его кражи.

Компьютеры бизнес-класса поставляются с версией программного обеспечения Windows Pro. В свою очередь, оно содержит программу под названием Bitlocker, которая позволяет шифровать информацию на жестком диске. Таким образом, к данным нельзя получить доступ, не зная соответствующего пароля. Эта функция значительно улучшает защиту данных, ее обязательно следует использовать.

Разумно сразу выполнить все это в самом начале, чтобы потом в процессе работы не обнаружить, что не хватает той или иной программы. Поэтому мы решили описать некоторые действия, которые стоит выполнить при первой настройке компьютера.

К сожалению, зачастую для надлежащей работы устройства недостаточно просто вынуть его из коробки, и после включения приходится выполнить немало настроек, чтобы работа шла гладко и все необходимое было готово к использованию.

Также стоит помнить, что, помимо традиционных Word и Excel, Microsoft 365 включает платформу Teams, которая упрощает удаленную работу, программу PowerPoint для презентаций и многое другое.

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Защита от вирусов и вредоносных программ

К сожалению, в виртуальном мире есть множество угроз для безопасности пользователей, поэтому следует забыть о позиции „со мной этого не случится“. Подобно тому, как в природе в лапы хищника попадает самый слабый член стада, в мире информационных технологий жертвами злоумышленников становятся те, кто ничего не делает для своей защиты. Поэтому крайне важно подумать о киберзащите своего компьютера и данных. Всего несколько простых действий могут значительно повысить безопасность компьютера и защитить его пользователя от угроз.

Лучше всего это можно сделать с помощью соответствующей услуги Telia, которую стоит заказать вместе с первоначальной настройкой компьютера.

PDF-ридер

В дополнение к файлам Word и Excel также часто используются документы в формате pdf (например, счета, ценовые предложения и пр.). Поэтому рекомендуется установить эту программу в самом начале, чтобы потом не пришлось заботиться о ней отдельно, когда понадобится pdf-файл. Скачать PDF-ридер можно здесь.

Программа для ID-карты

Хотя Smart-ID и Mobiil-ID очень широко распространены, многие предприятия и частные лица по-прежнему используют физические ID-карты. Поскольку во многих ноутбуках бизнес-класса уже имеется встроенный считыватель ID-карт, этот метод аутентификации очень удобен и безопасен. Однако для того, чтобы использовать ID-карту, требуются некоторые первоначальные настройки и установка соответствующей программы. К счастью, это очень просто.

Дополнительные устройства

В самом начале можно установить и настроить дополнительные устройства, идущие в комплекте с компьютером. К счастью, сегодня вам не нужно долго трудиться, чтобы заставить работать мышь или клавиатуру, но, например, принтер все же потребует небольших усилий. Особенно, если в принтере есть еще и функция сканирования.

Не помешает подключить и настроить разрешение внешнего монитора – разумеется, если он есть в наличии. Также стоит подключить и объединить все остальные аксессуары. Например, наушники Bluetooth, колонки и т. д.

Затем следует выполнить обновления, предлагаемые компьютером. Это связано с тем, что за время, которое занял путь компьютера от производителя до конечного пользователя, могла быть найдена дыра в безопасности, улучшена или обновлена ​​операционная система Windows и т. д. Кроме того, если найти время для обновлений в самом начале, то вы сможете избежать установки обновлений, загруженных вашим компьютером в фоновом режиме, в неподходящий момент или в разгар работы.