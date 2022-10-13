Болезни, драки, суициды. Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта

Би-би-си удалось обнаружить только одно сообщение об уголовном деле, возбужденном по факту гибели мобилизованного на сборном пункте под Тюменью. При этом неизвестна ни статья, по которой возбуждено дело, ни фигуранты расследования. Еще в нескольких случаях следователи начали проверку по факту смертей мобилизованных.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что „ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были замечены многими“.

„Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы“, - добавил Песков.

Би-би-си собрала последние подробности об обстоятельствах гибели мобилизованных по всей России.

Один из первых известных случаев гибели мобилизованного произошел 27 сентября - в Кабардино-Балкарии житель поселка Звездный Борис Шаваев скончался на плацу военной базы во время построения. Сообщалось, что причиной смерти могла стать тромбоэмболия.

28 сентября на сборном пункте „Андреевский“ под Тюменью скончался мобилизованный, сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Никаких подробностей, в том числе имени погибшего, местные власти не сообщали, на запросы СМИ также не реагировали.

11 октября в военном следственном отделе СК по Тюменскому гарнизону изданию 72.RU сообщили, что в связи с гибелью мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело, однако подробностей также не раскрыли. В среду портал NEFT со ссылкой на источники сообщил, что мужчине было 49 лет, он работал на предприятии ЖКХ. „Голое тело в пакете доставили в поселок и дали справку с подписью „Асфиксия“. В причинах смерти указано не „гибель во время боевых действий“, не „суицид“, а „иное“, - утверждает издание.

28 сентября тело мужчины также обнаружили в военной части на юго-востоке Забайкальского края, сообщил портал Чита.ру. Факт смерти журналистам подтвердили в военном следственном отделе СК, однако других подробностей с тех пор не появлялось.