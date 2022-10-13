ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях(2)
Сегодня в пресс-конференции правительства участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Тынис Лукас и министр окружающей среды Мадис Каллас.
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Каллас отметила, что неделя началась с терактов со стороны России в отношении гражданского населения Украины. Украина не должна дать себя запугать, и мы также не должны себя запугать, отметила премьер-министр. Эстония должна продолжать помогать Украине.
Что касается вопроса СПГ-терминала, то, по словам Каллас, то необходимые для Эстонии объемы непременно будут покрыты.
На повестку вновь встал вопрос заболеваемости коронавирусом. В последнее время увеличивается количество госпитализаций. Кто не привился бустерной дозой, должен это сделать.
Уже в следующем году дошкольные учреждения перейдут на эстонский язык преподавания. Полный переход должен завершиться к 2030 году.
„Сегодня — тот день, когда правительство одобрило пакет поправок к закону, целью которых является масштабный переход на эстоноязычное образование. Это первый и самый важный законопроект, который мы сегодня одобрили“, - сказал министр образования Тынис Лукас. Для детей с особыми образовательными потребностями будут сделаны определенные исключения. Если в школе наберется как минимум 10 иноязычных детей, которые захотят углубленно изучать свой родной язык, то они получат такую возможность.
„С осени 2024 года все детские сады будут эстоноязычными. С осени 2024 года переход на обучение на эстонском языке начнется в 1-4 классах. Далее процесс будет продвигается класс за классом. С осени 2029 года все учащиеся основной школы будут учиться на эстонском языке“, - сказал Лукас.
„Имеется очень детальный план действий, а также финансовые расчеты, — заверил он. — Нам, безусловно, нужны дополнительные кадры, для этого в следующем году ожидается существенный рост зарплаты учителей. Также мы закажем у университетов дополнительные места для обучения учителей“.
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