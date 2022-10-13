КАРТА | В Ласнамяэ появится новая городская мебель. Смотрите, где именно!

„Скамейки, урны, низкие бордюры и удобные автобусные павильоны - очень важная часть городского пространства. При этом на некоторых улицах скамейки являются не только создающей комфорт частью пространства, но и незаменимым помощником, помогающим пожилым людям добраться из одного места в другое. По мере возможности мы стараемся каждый год заменять устаревшую городскую мебель, а также добавлять новые ее предметы в разных местах“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.