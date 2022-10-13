КАРТА | В Ласнамяэ появится новая городская мебель. Смотрите, где именно!
В районе Ласнамяэ начались работы по установке 67 новых скамеек и 54 урн, а также 20 обновленных скамеек.
„Скамейки, урны, низкие бордюры и удобные автобусные павильоны - очень важная часть городского пространства. При этом на некоторых улицах скамейки являются не только создающей комфорт частью пространства, но и незаменимым помощником, помогающим пожилым людям добраться из одного места в другое. По мере возможности мы стараемся каждый год заменять устаревшую городскую мебель, а также добавлять новые ее предметы в разных местах“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Всего в разных уголках района этом году установят 67 новых скамеек и 54 урны. Чтобы не мешать пешеходам, 42 скамейки также будут установлены в специальных карманах для скамеек. Помимо этого, заново будут установлены 20 отремонтированных скамеек.
Новая городская мебель появится на улицах Викерласе, Я.Коорти, Юмера, Кивила, Лавамаа, Махтра, Ласнамяэ и Паэкааре, дорогах Ляэнемере и Хоолдекоду и бульварах Сааремаа и Линдакиви.
Новая городская мебель устанавливается по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы будут проводиться до конца ноября.