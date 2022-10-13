Huawei nova 10 Pro – революционер фронтальных камер смартфонов

Популярный эффект боке — это „красивое размытие“ или эффект, который достигается, когда объект на переднем плане находится в фокусе, а все остальное за ним размыто. Новая модель nova 10 Pro поддерживает съемку портретов с эффектом боке благодаря новой встроенной технологии, позволяющей создавать портрет с таким красивым эффектом даже при съемке на фронтальную камеру. Все это возможно благодаря семантическому анализу фото внутри телефона, в результате которого аппарат добивается необходимой сегментации на уровне пикселей. При желании эта же функция работает не только во время портретной съемки, но и ещё при съёмке пейзажей или ночных сюжетов.

Новая 60-мегапиксельная фронтальная камера смартфона Huawei nova 10 Pro с двумя функциями автофокуса и высокоскоростного автофокуса совершает настоящую революцию среди фронтальных камер, от которых обычно ожидают снимков более низкого качества. Кроме того, фронтальная камера оснащена функцией сверхширокого угла съемки 100 градусов и качеством записи видео 4K, что в свою очередь имеет отличное разрешение и светочувствительность. Также камера позволяет снимать портреты крупным планом с 2-кратным оптическим приближением и до 5-кратным цифровым приближением. Все это позволяет добиться такой резкости на снимках, что будет различим даже самый тонкий волосок. Это стало возможным благодаря используемой в телефоне технологии искусственного интеллекта, которая со своей стороны дополняет детали снимаемого объекта.

Отныне у каждого есть возможность сделать так, чтобы его учетные записи в Instagram, TikTok и других социальных сетях блистали действительно качественными селфи и видеоблогами, потому что теперь благодаря новому смартфону Huawei nova 10 Pro появилось еще больше возможностей качественно запечатлеть свою повседневную жизнь для друзей и близких. Что делает новую модель особенной, так это ее фронтальная камера — давайте посмотрим, чем она отличается от всех других камер на телефонах!

Запись видео одновременно с фронтальной и тыльной камеры

Благодаря функции видео Dual-View в Huawei nova 10 Pro можно снимать на телефон одновременно как фронтальной, так и тыльной камерой. При этом возможно увеличение и уменьшение масштаба во время записи изображения без потери качества — благодаря мощной функции двойной фокусировки изображение в кадре всегда остается четким. Полученный таким образом материал можно творчески обработать в программе видеомонтажа телефона и добиться такого результата, как будто съемка происходила с нескольких устройств.

Мощный зум и резкость для влогеров

Даже если телефон необходимо разместить на устойчивой основе на некотором расстоянии, чтобы сделать запись видео с самим собой, то устройство больше не нужно поворачивать тыльной стороной, чтобы получить хорошее качество ролика или снимать с приближением. Благодаря мощной фронтальной камере теперь вы можете повернуть экран телефона к себе во время записи, чтобы видеть записываемое видео и добиться максимального качества. А именно, модель nova 10 Pro позволяет использовать 0,7-5-кратный зум – т.е. во время видеосъемки ее также можно при необходимости расположить подальше от человека. Для портретной съемки крупным планом камера телефона оснащена 5-кратный цифровым зумом, а это означает, что каждая эмоция на лице пользователя и каждая деталь могут быть четко запечатлены.

Сверхширокоугольные HD-селфи

Для съемки сцен с более широким охватом 60-мегапиксельная фронтальная камера смартфона серии nova 10 с высоким разрешением и углом обзора 100 градусов дает перспективу почти в два раза шире, чем обычно. Это означает, что даже при съемке селфи или записи различных видеороликов, пользователю больше не придется беспокоиться о том, помещаются ли все объекты или люди в кадре, потому что широкоугольный объектив обеспечит отличный охват.

Предустановленные параметры постобработки фото и видео

Серия nova 10 предлагает ряд простых, но эффективных вариантов постобработки, благодаря которым качественные изображения и видеоматериалы, записанные с помощью телефона, не только остаются в памяти смарт-устройства, но, благодаря их обработке, полученным результатом стоит поделиться в социальных сетях. Так, устройство имеет несколько предустановок для разных стилей обработки, что позволяет превратить утомительную задачу по обработке и кадрированию фотографий, а также монтажу видеоклипов в приятный и быстрый творческий процесс. Благодаря этому можно добиться результата, который конкурирует с мощными программами для редактирования фото и видео, но при этом значительно быстрее, проще и дешевле.

При этом, используя все эти опции, любители фото и видео не должны беспокоиться о быстрой разрядке аккумулятора серии nova 10, потому что, например, только для полной зарядки батареи nova 10 Pro требуется всего 20 минут. Так что теперь можно все свое внимание сосредоточить на удовольствии от творческого процесса съемки фото и видео!