Максимальный штраф за нарушение языковых требований хотят увеличить до 9600 евро. Учителя должны владеть эстонским на уровне С1

Законопроект будет дополнен требованием о владении эстонским языком для работников образования. Учителя и руководители образовательных учреждений должны будут владеть государственным языком на уровне С1.

Согласно законопроекту, для более эффективного выполнения языковых требований максимальная сумма штрафа за нарушение таких требований составит 9600 евро (сейчас она составляет 640 евро).

Согласно разработанному Министерством образования и науки законопроекту, переход на эстонский язык обучения начнется в 2024 году в детских садах, в первых и четвертых классах и будет завершен к 2030 году.