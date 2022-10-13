Генассамблея ООН осудила аннексию РФ украинских территорий

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. В документе „Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН“ не признаются „референдумы“, проведенные в самопровозглашенных „ДНР“, „ЛНР“, а также на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей. Подчеркивается, что псевдореферендумы не имеют никакой юридической силы и не могут составлять основу для какого бы то ни было изменения статуса этих регионов, включая их аннексию Россией.