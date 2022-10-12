Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на „Северных потоках“

„Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем - они проходят по территории Польши, „Ямал-Европа“ - по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам“, - сказал Путин,

В этих условиях, отметил президент РФ, теперь можно уже в больших объемах навязывать европейским странам сжиженный природный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. „И цены на американский СПГ значительно выше, и это всем хорошо было и раньше известно, ну, а сейчас тем более“, - добавил Путин.

По его словам, „есть еще и дополнительные риски, кроме ценовых показателей“. „Они заключаются в том, что все это нестабильно, и любые поставки могут уплыть в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали, причем, совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались“, - приводит слова президента РФ „Интерфакс“.

Он напомнил, что тогда на помощь Европе пришла Россия. „Однако руководители европейских стран предпочитают не вспоминать об этом. Напротив, считают возможным упрекать нас в ненадежности. Мы что ли отказываем в поставках - мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт, мы-то здесь при чем?“ - сказал Путин.