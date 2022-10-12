Шестимесячный Euribor превысил два процента

Процентная ставка европейского межбанковского денежного рынка Euribor, которая годами оставалась отрицательной, достигла нуля в июне этого года и с тех пор сильно выросла. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в один процент, а сейчас вырос до 2,003%, пишет rus.err.