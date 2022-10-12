Шестимесячный Euribor превысил два процента(2)
Процентная ставка европейского межбанковского денежного рынка Euribor, которая годами оставалась отрицательной, достигла нуля в июне этого года и с тех пор сильно выросла. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в один процент, а сейчас вырос до 2,003%, пишет rus.err.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с ним связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также увеличение платежей по кредиту.
Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.
Согласно прогнозам SEB, к концу года шестимесячный Euribor достигнет примерно 2,1%.
Самым высоким Euribor был осенью 2008 года - 5,4%.