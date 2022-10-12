Михаил Кылварт в ответ на жалобу детей-спортсменов: клуб дает спортсменам и их родителям искаженную информацию

В жалобе говорится, что, во время состоявшегося в августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому насилию, поскольку Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, пишет Õhtuleht.

Согласно официальному обоснованию, к участию в соревнованиях не были допущены в общей сложности 13 детей и один тренер, поскольку спортивный клуб Idablokk вышел из федерации тхэквондо. Михаил Кылварт все обвинения опровергает. Ниже мы приводим его ответ.

„В последние годы Эстонская федерация тхэквондо (федерация) приложила много усилий для развития олимпийского вида спорта. Для спортсменов создаются возможности повышения уровня мастерства и участия в международных соревнованиях. Эстонские спортсмены регулярно принимают участие в чемпионатах мира и Европы, а также в турнирах высокого уровня, проводимых в Эстонии. Федерация тесно сотрудничает с международными организациями, которые занимаются поддержкой и продвижением тхэквондо (World Taekwondo Federation, European Taekwondo Union, Taekwondo Promotion Foundation, Kukkiwon). В данный момент в Эстонии находится пять инструкторов из Южной Кореи, которые помогают развитию тхэквондо во всех клубах. Один из инструкторов базируется в Эстонии на постоянной основе. Все действующие клубы тхэквондо являются членами Федерации, кроме клуба Idablokk, который вышел из состава ораганизации по собственному желанию руководства клуба.

Судя по всему руководство клуба Idablokk дает спортсменам и их родителям неполную или искаженную информацию, а также вводит в заблуждение общественность.

Ни одна спортивная организация, в том числе Эстонская федерация тхэквондо, не может акцептировать нарушения элементарной спортивной этики. Федерация будет и впредь защищать своих членов от недостойного поведения тренеров и руководителей клуба Idablokk. В тоже время двери федерации открыты для всех спортсменов и любителей тхэквондо, которые готовы вместе развивать этот вид спорта“.