Полиция предупреждает: в последнее время участились угоны внедорожников Toyota и Lexus

Руководитель службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас сказал, что несмотря на то, что в сентябре в Тартуском уезде были пойманы автоворы из Литвы, в Южной Эстонии продолжились кражи внедорожников Lexus и Toyota Land Cruiser. „До сих пор в центре внимания преступников внедорожники 2018–2022 годов выпуска. В течение лишь последнего месяца в разных местах Южной Эстонии было украдено несколько внедорожников Land Cruiser и Lexus, а также была попытка угнать ещё один внедорожник Lexus. Все эти инциденты произошли в ночное и темное время суток“, – рассказал Томмингас.

Для расследования всех этих краж полиция начала уголовное производство. „Собранные на данный момент данные дают полиции основания подозревать в этих преступлениях в очередной раз воров из Литвы“, – сказал Томмингас.

Он добавил, что полиция активно работает над предотвращением краж и поимкой автоворов, но люди также могут сделать многое для защиты своих автомобилей. „В первую очередь просим всех владельцев внедорожников именно этих марок, а также всех остальных членов общины быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных передвижениях и незнакомых людях и автомобилях вблизи их домов“, – рассказал полицейский.

По его словам, преступники, а именно мужчины в возрасте 20–40 лет, могут передвигаться на примерно автомобилях примерно 10-летней давности с британскими или литовскими номерами. „Также известно, что преступники проводят предварительную работу и поэтому в ночное время они могут передвигаться пешком или на электрических самокатах вблизи припаркованных в разных районах внедорожников Lexus и Toyota Land Cruiser. Они могут скрывать свои лица за масками или другими предметам одежды“, – перечислил Томмингас опасные признаки, заметив которые необходимо обязательно сообщить о них по номеру 112.