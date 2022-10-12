Полиция предупреждает: в последнее время участились угоны внедорожников Toyota и Lexus(6)
В течение последнего месяца в Южной Эстонии было угнано несколько внедорожников Toyota и Lexus.
Руководитель службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас сказал, что несмотря на то, что в сентябре в Тартуском уезде были пойманы автоворы из Литвы, в Южной Эстонии продолжились кражи внедорожников Lexus и Toyota Land Cruiser. „До сих пор в центре внимания преступников внедорожники 2018–2022 годов выпуска. В течение лишь последнего месяца в разных местах Южной Эстонии было украдено несколько внедорожников Land Cruiser и Lexus, а также была попытка угнать ещё один внедорожник Lexus. Все эти инциденты произошли в ночное и темное время суток“, – рассказал Томмингас.
Для расследования всех этих краж полиция начала уголовное производство. „Собранные на данный момент данные дают полиции основания подозревать в этих преступлениях в очередной раз воров из Литвы“, – сказал Томмингас.
Он добавил, что полиция активно работает над предотвращением краж и поимкой автоворов, но люди также могут сделать многое для защиты своих автомобилей. „В первую очередь просим всех владельцев внедорожников именно этих марок, а также всех остальных членов общины быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных передвижениях и незнакомых людях и автомобилях вблизи их домов“, – рассказал полицейский.
По его словам, преступники, а именно мужчины в возрасте 20–40 лет, могут передвигаться на примерно автомобилях примерно 10-летней давности с британскими или литовскими номерами. „Также известно, что преступники проводят предварительную работу и поэтому в ночное время они могут передвигаться пешком или на электрических самокатах вблизи припаркованных в разных районах внедорожников Lexus и Toyota Land Cruiser. Они могут скрывать свои лица за масками или другими предметам одежды“, – перечислил Томмингас опасные признаки, заметив которые необходимо обязательно сообщить о них по номеру 112.
Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау пояснила, что похожие кражи совершаются и в других странах Европы. „Опыт других стран, в свою очередь, показывает, что автоворы могут не ограничиться внедорожниками Lexus и Land Cruiser, поскольку, например, в Бельгии недавно была волна краж Peugeot 3008. Прокуратура и полиция постоянно анализируют, какие наводки поведение преступников дает для их поимки и каким образом они изменили свою деятельность, чтобы мы могли предотвратить совершение подобных преступлений. К сожалению, недостаточно лишь действии правоохранительных органов. Каждый может сам постоять за свое личное имущество. Помимо защиты своего имущества предотвратить кражи помогает сотрудничество живущих по соседству людей. Заметив подозрительные автомобили или людей, нельзя оставлять эту информацию лишь себе, необходимо делиться ею с соседями или полицией“, – сказала Картау.
По словам Томмингаса, в случае последних краж было замечено, что помимо увеличения дальности сигнала ключа используются и другие способы краж и устройства, поэтому лишь помещение ключа в металлическую коробку или безопасный футляр не поможет избежать описанных случаев. Поэтому рекомендуем парковать такие внедорожники на ночь так, чтобы доступ нежелательных лиц к автомобилю был затруднен. Имея в домохозяйстве несколько автомобилей следует задуматься о том, чтобы второй автомобиль семьи на ночь блокировал выезд роскошного внедорожника или использовать для предотвращения выезда автомобиля со двора иное физическое препятствие, например, запереть калитку“, – объяснил полицейский, добавив, что дополнительную защиту поможет обеспечить также дополнительный иммобилайзер или секретный переключатель.
„Также известно, что во многих автомобилях имеется уже дополнительная заводская функция, которую, скомбинировав разные кнопки на пульте, можно включить так, чтобы сигнал между автомобилем и ключем вообще прервался на желаемое время“, – подчеркнул Томмингас, призвав владельцев автомобилей обращаться к своему автодилеру за более подробными инструкциями и рекомендациями.