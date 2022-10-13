ФОТО | На Вормси засняли медведя, который лакомился яблоками

Медведь, „пойманный“ камерой наблюдения в деревне Фялларна посреди острова Вормси, ищет себе местожительство. „Летом туристы уже говорили, что видели медведя, но мы не восприняли это всерьез, потому что за рулем даже кабана можно принять за медведя. Однако, похоже, что на материковой части Эстонии медведей так много, что они там уже не помещаются“, — пояснил Рейн Вейтмаа, глава охотничьего объединения „Вормси“.

Охотникам не удалось по картинке определить пол медведя, но это довольно крупный зверь. Медведи мигрировали на остров и раньше. „Бывали у нас медведи, но с разницей в два или три года. Последний раз они были здесь, наверное, где-то года три-четыре назад. Как правило, медведи переселялись на остров со стороны уезда Ноароотси, а затем уходили обратно“, — пояснил Вейтмаа.

Медведи беспокоили жителей острова и раньше. Например, в 2012 году один из „гостей“ разворошил улей.