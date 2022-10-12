Изменения при назначении прожиточного пособия: Таллинн увеличивает ставки расходов на жилье

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что необходимые для жизни расходы с осени прошлого года ощутимо возросли. „По этой причине мы во второй раз в течение года пересматриваем принимаемые в расчет при назначении прожиточного пособия предельные ставки расходов – в последний раз это было сделано в ноябре прошлого года, новые предельные ставки вступили в силу 1 января текущего года. Однако в связи с продолжающимся ростом необходимых расходов мы вновь пересмотрели их, исходя из действующей рыночной ситуации, - сказала Бешкина. – Рост цен влияет на всех членов общества, но наиболее сильно затрагивает малообеспеченные семьи. Увеличение предельных ставок прожиточных расходов поможет оказавшимся в трудной ситуации семьям оплатить расходы на жилье, а также будет способствовать сохранению их жилья“.

С введением изменений будут скорректированы предельные ставки прожиточных расходов, которые резко возросли, то есть затраты на аренду или выплату займа для приобретения жилья (в том числе интресс и обязательное страхование), стоимость затрачиваемого на обогрев воды тепла, стоимость тепла для отопления жилища в случае центрального отопления, стоимость отопления использованного при отсутствии подключения к центральной теплосети, стоимость затраченной для отопления электроэнергии, связанные с потреблением электроэнергии расходы и стоимость бытового потребления газа.

Предельная ставка в случае аренды или возврата жилищного кредита, согласно новому порядку, в случае квартиры площадью 33 м2 возрастет с 11 евро на квадратный метр до 12 евро на м2. Максимальная сумма, принимаемая в расчет, в случае квартиры с такой площадью увеличивается до 600 евро в месяц. Предельная ставка в случае жилища размером 18-33 м2 увеличивается с сегодняшних 14 евро до 15 евро за квадратный метр, а квартир менее 18 м2 – увеличивается с 17 евро до 19 евро за квадратный метр.