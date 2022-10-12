Изменения при назначении прожиточного пособия: Таллинн увеличивает ставки расходов на жилье(2)
Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект постановления, согласно которому при назначении прожиточного пособия будут скорректированы предельные ставки жизненно необходимых затрат на аренду, электричество и отопление, которые значительно возросли в сравнении с прошлым годом.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что необходимые для жизни расходы с осени прошлого года ощутимо возросли. „По этой причине мы во второй раз в течение года пересматриваем принимаемые в расчет при назначении прожиточного пособия предельные ставки расходов – в последний раз это было сделано в ноябре прошлого года, новые предельные ставки вступили в силу 1 января текущего года. Однако в связи с продолжающимся ростом необходимых расходов мы вновь пересмотрели их, исходя из действующей рыночной ситуации, - сказала Бешкина. – Рост цен влияет на всех членов общества, но наиболее сильно затрагивает малообеспеченные семьи. Увеличение предельных ставок прожиточных расходов поможет оказавшимся в трудной ситуации семьям оплатить расходы на жилье, а также будет способствовать сохранению их жилья“.
С введением изменений будут скорректированы предельные ставки прожиточных расходов, которые резко возросли, то есть затраты на аренду или выплату займа для приобретения жилья (в том числе интресс и обязательное страхование), стоимость затрачиваемого на обогрев воды тепла, стоимость тепла для отопления жилища в случае центрального отопления, стоимость отопления использованного при отсутствии подключения к центральной теплосети, стоимость затраченной для отопления электроэнергии, связанные с потреблением электроэнергии расходы и стоимость бытового потребления газа.
Предельная ставка в случае аренды или возврата жилищного кредита, согласно новому порядку, в случае квартиры площадью 33 м2 возрастет с 11 евро на квадратный метр до 12 евро на м2. Максимальная сумма, принимаемая в расчет, в случае квартиры с такой площадью увеличивается до 600 евро в месяц. Предельная ставка в случае жилища размером 18-33 м2 увеличивается с сегодняшних 14 евро до 15 евро за квадратный метр, а квартир менее 18 м2 – увеличивается с 17 евро до 19 евро за квадратный метр.
Очень важным фактором формирования расходов на жилье является стоимость электроэнергии. Исходя из этого планируется повысить и ставку связанных с потреблением электроэнергии расходов - с нынешних 73 евро в месяц на одиноко проживающего человека или первого члена семьи и до 12 евро на последующих членов семьи. В случае нехватки средств на оплату, стоимость энергии, потраченной на обогрев воды, будет компенсироваться в размере до 21 евро на человека в месяц, дополнительно будут скорректированы предельные ставки всех компонентов, касающихся отопления (отопление электричеством, центральное отопление, отопление при отсутствии подключения к сети центрального отопления). Также изменится предельная ставка расходов на газ для бытового потребления. Размер ставки на первого члена семьи вырастет до 33 евро, в отношении каждого последующего члена семьи эта сумма составит 16 евро в месяц.
Новые предельные ставки вступят в силу 1 ноября, это значит, что при подаче ходатайства о назначении прожиточного пособия в ноябре можно будет компенсировать полученные за октябрь счета согласно новым предельным ставкам.
За восемь месяцев этого года в Таллинне было удовлетворено около 22 230 ходатайств о выплате прожиточного пособия на общую сумму 8,7 миллиона евро. Средняя сумма пособия на одно заявление составляла 390 евро. В общей сложности в прошлом году прожиточное пособие было выплачено на сумму 4,6 миллиона евро на основании представления 15 228 ходатайств. Средняя величина пособия на одно заявление тогда составляла 302 евро. В этом году число ходатайствующих о пособии резко возросло прежде всего в связи с ростом цен на энергию, а также с прибытием получивших временную защиту беженцев из Украины.