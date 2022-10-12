ФОТО | „Калев/Крамо“ стартовали в еврокубках с победы над голландцами

Лидерами команды „Донар Гронинген“ в этом сезоне являются американские защитники Чарльз Каллисон и Вернон Тейлор, американский вингер Клей Маунс и дуэт латвийских нападающих Артёмс Бутянковс и Рональдс Закис, которые в прошлом сезоне играли за эстонский клуб „Виймси/Спортленд“.

По словам помощника главного тренера „Калев/Крамо“ Индрека Рейнбока, в среду можно ожидать ожесточенной борьбы, потому что „Донар“ — это команда, которая не дает сопернику легкой жизни. „В нападении „Донар“ ищет возможности играть под корзиной и действует очень организованно“, — говорит Рейнбок на веб-сайте клуба и добавляет: „Для нас ключевым моментом является то, как мы можем контролировать действия американских защитников и как нам справиться с латвийской линией нападения“.