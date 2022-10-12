В ласнамяэском лесу Сели начинается строительство площадки для семейного отдыха

Расположенный в районе Ласнамяэ вблизи улицы Юмера лес Сели станет местом для семейного отдыха – здесь будут построены детские игровые площадки, места для выгула собак и спортивный городок. На территории будет установлено освещение. Все это улучшит внешний вид и повысит безопасность территории.

„Мы хотим создать в лесу Сели уютное и безопасное городское пространство, отвечающее современным нуждам и ожиданиям горожан. Лес Сели должен стать центром притяжения района, и поэтому мы создадим здесь разнообразные возможности для отдыха всей семьи. При этом большая часть имеющихся зеленых насаждений будет сохранена“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко добавила, что лес Сели станет прекрасным местом для отдыха всей семьи.

„На территории будут построены две игровые площадки, одна для малышей до 3 лет, другая – для детей постарше. На южной стороне леса расположится спортивная площадка с тренажерами, а в центре – уютное место для отдыха, - пояснила Юрченко. – В парке будут оборудованы две площадки для выгула собак – одна для больших, другая для маленьких. Часть деревьев, вырубленных во время подготовительных работ, будут использованы в ходе строительства площадки для выгула собак“.

В парке появятся скамейки и урны для мусора, на территории будет установлено освещение, которое позволит улучшить видимость и сделать место более безопасным. Также будут приведены в порядок дорожки и улучшен доступ к лесу.

Работы будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.