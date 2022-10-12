ФОТО и ВИДЕО | Историческая победа: клуб из Пярну обыграл „Порту“ в Кубке ФИБА

Уокер повредил колено в первой четверти, когда хозяева вели 20-7, и его унесли с поля на носилках. Точный характер травмы устанавливается.

Евросезон продолжится для Пярну в следующую среду в Нидерландах против „Хирос Ден Босх“, 25 октября они отправятся в швейцарскую деревню к „Фрибург Олимпик“ и 2 ноября в Порту. Они снова сыграют дома 23 ноября против „Хирос Ден Босх“ и 30 ноября против „Фрибурга“.