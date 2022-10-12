12.10.2022, 18:56
ФОТО и ВИДЕО | Историческая победа: клуб из Пярну обыграл „Порту“ в Кубке ФИБА
В среду эстонские баскетбольные клубы „Садам“ из Пярну обыграл в Кубке Европы ФИБА „Порту“ (95:83).
Уокер повредил колено в первой четверти, когда хозяева вели 20-7, и его унесли с поля на носилках. Точный характер травмы устанавливается.
Лучшие бомбардиры Пярну: Роберт Валге 25, Дэвис Гекс 13, Марк Яаксон и Трой Барнис 11, Мэтт Маккарти 10 очков. Михкель Кирвес набрал 10 подборов, Барни — 8.
Евросезон продолжится для Пярну в следующую среду в Нидерландах против „Хирос Ден Босх“, 25 октября они отправятся в швейцарскую деревню к „Фрибург Олимпик“ и 2 ноября в Порту. Они снова сыграют дома 23 ноября против „Хирос Ден Босх“ и 30 ноября против „Фрибурга“.