„Информация для пациентов – вот, что в приоритете“. Врач-гинеколог Нарвской больницы был удостоен премии

Премию учредила Эстонская ассоциация преподавателей взрослых Andras. Помимо Алексея, было ещё шесть номинантов.

Медицинский стаж Алексея – 20 лет. В Нарвской больнице он начал работать с марта 2019 года. Примерно тогда же стал изучать всё, что связано с коронавирусом: в том числе посещал американские и европейские тренинги. Выяснилось, что тяжелую форму заболевания вылечить нельзя, но можно оказать симптоматическую, или посиндромную терапию. И пока весь мир ждал появления вакцины, Алексей начал вести просветительскую деятельность.

Знаниями об инфекции он делился и на радио, и на телевидении. Выступал с лекциями в школах, детских садах, на предприятиях. Также отдельно информировал пожилых людей, страдающих болезнью Паркинсона, беременных.

К премии отнесся с благодарностью и с присущим врачам спокойствием, отметив, что общественная похвала никогда не была самоцелью. „Для врача жизнь пациентов имеет первостепенное значение. Мы делали все для того, чтобы спасти людям жизни, или, во всяком случае, помочь уменьшить негативные влияния ковида. И судя по обратной связи, нам это удалось“, – рассказал RusDelfi Алексей. В подтверждение своих слов он зачитал одно из таких писем: „Вот, послушайте. Буквально только что прислали. Алексей Николаевич, ещё раз хочу вас поблагодарить от всей нашей семьи. Вы спасли меня и нашего малыша. Спасибо Вам огромное. Вы – лучший доктор на свете“.