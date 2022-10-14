„Информация для пациентов – вот, что в приоритете“. Врач-гинеколог Нарвской больницы был удостоен премии(3)
Нарвского врача-гинеколога Алексея Семыкина признали лучшим преподавателем взрослых 2022 года. RusDelfi поговорил с ним и узнал, какой вклад он внес в развитие медицинского просвещения.
Премию учредила Эстонская ассоциация преподавателей взрослых Andras. Помимо Алексея, было ещё шесть номинантов.
Медицинский стаж Алексея – 20 лет. В Нарвской больнице он начал работать с марта 2019 года. Примерно тогда же стал изучать всё, что связано с коронавирусом: в том числе посещал американские и европейские тренинги. Выяснилось, что тяжелую форму заболевания вылечить нельзя, но можно оказать симптоматическую, или посиндромную терапию. И пока весь мир ждал появления вакцины, Алексей начал вести просветительскую деятельность.
Знаниями об инфекции он делился и на радио, и на телевидении. Выступал с лекциями в школах, детских садах, на предприятиях. Также отдельно информировал пожилых людей, страдающих болезнью Паркинсона, беременных.
К премии отнесся с благодарностью и с присущим врачам спокойствием, отметив, что общественная похвала никогда не была самоцелью. „Для врача жизнь пациентов имеет первостепенное значение. Мы делали все для того, чтобы спасти людям жизни, или, во всяком случае, помочь уменьшить негативные влияния ковида. И судя по обратной связи, нам это удалось“, – рассказал RusDelfi Алексей. В подтверждение своих слов он зачитал одно из таких писем: „Вот, послушайте. Буквально только что прислали. Алексей Николаевич, ещё раз хочу вас поблагодарить от всей нашей семьи. Вы спасли меня и нашего малыша. Спасибо Вам огромное. Вы – лучший доктор на свете“.
Почитать заметки врача можно в его социальных сетях: в инстаграме и в фейсбуке. Алексей замечает, что эти площадки нужны ему прежде всего для распространения общественно-важной информации: „Это не место развлечения и не способ заработка. У меня не стоит задачи сделать эксклюзивный материал и тем самым раскрутить аккаунты. Информация для пациентов – вот, что в приоритете. Там я делюсь сугубо медицинскими вопросами. Ну, иногда могу и что-то личное выложить. К тому же сверхактивное информирование тоже приводит к усталости, и в итоге на неё обращают все меньше и меньше внимания. Восприятие мира у всех тоже разное. Например, ты можешь привести факты, аргументы, рассказать про молекулярную биологию и все равно не убедить человека в каких-то вопросах. Потому что ему квадратное проще катить, а круглое нести. Так что, кто хочет – найдет, услышит и прочитает“.